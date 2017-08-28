Цены на товары первой необходимости повышаются?

Сообщи об этом в соответствующие органы.

Администрация Усинска сообщает, что все данные по изменению (увеличению) цен на товары первой необходимости можно сообщать по телефону «горячей линии» республиканского Оперативного штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры рынков товаров первой необходимости по телефону 8 (8212) 24-62-39.

На законодательном уровне определен перечень товаров, цена и качество которых подлежат пристальному контролю. Это социально значимые продукты. Список и характеристика приведены в таблице ниже.

(с) Усинск.Онлайн