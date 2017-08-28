<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Архив

28.08.2017 10:58
Цены на товары первой необходимости повышаются?

Сообщи об этом в соответствующие органы.

2228beac3ed5adb787a9181b5d4e0889.jpg

Администрация Усинска сообщает, что все данные по изменению (увеличению) цен на товары первой необходимости можно сообщать по телефону «горячей линии» республиканского Оперативного штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры рынков товаров первой необходимости по телефону 8 (8212) 24-62-39.

На законодательном уровне определен перечень товаров, цена и качество которых подлежат пристальному контролю. Это социально значимые продукты. Список и характеристика приведены в таблице ниже.

tipnrschoip.jpg

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (7)

Добавить комментарий
  • Инга
    28.08.2017, 11:47:19
    5
    А картинку из российского магазина найти не удалось?
  • ек
    28.08.2017, 11:50:51
    6
    Волк тр*хает зайца... каждый день приходит и тр*хает без зазрения совести. Зайцу это дело надоело и он обратился с жалобой к царю зверей, мол, зае**л уже этот волк и в прямом смысле и в переносном. Лев собрал по этому поводу совет зверей и общим голосованием вынесли: волк может тр*хать зайца раз в месяц. И был тогда январь. На следующий день после совета волк пришел к зайцу: давай, родной, наклоняйся! -Ну что же, раз по закону, то можно. Сделал волк свое черное дело и ушел. На следующий день опять приходит: - Ну, зайчик, давай! - Да ты что, волчара, опух? Раз в месяц ведь только можно. - А я за февраль. - Ну ладно, давай. Сделал волк свое черное дело и ушел. На следующий день приходит-за март. И т. д. за апрель, за май, за июнь... Заяц не выдержал: - Я же не запомню, за сколько месяцев ты меня уже от*мел. - А ты, заяц, заяц, записывай. Заяц стал записывать, месяца через 3 лев его вызывает: - Ну как у тебя с волком дела? - Да все тоже самое, только ПИСАНИНЫ прибавилось.
  • Во!
    28.08.2017, 12:38:18
    0
    Спасибо вам государе, за заботу о своих холопах! Поклон в пояс!
  • Вопрос.
    28.08.2017, 12:52:24
    10
    Роспотребнадзор в Провиант не ходит? Не видит насколько выросли цены на молочную продукцию?
    • НК
      29.08.2017, 0:10:32
      1
      В закупке цена растёт, потом и в рознице.
  • Чиновникам.
    28.08.2017, 12:53:44
    9
    Не царское это дело следить за ценами, а кресло кто будет охранять?
  • Виктор
    28.08.2017, 14:23:56
    5
    А сколько их цена должна быть и где это прописано ?
Последние комментарии
Последние объявления
   
 