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28.08.2017 11:55
Ходока в трусах доставили в психдиспансер
Впервые его увидели в городе, а вот в итоге нашли его гораздо дальше.
mirtor.jpg

Мы писали ранее о человеке, который прогуливался по Усинску в трусах и с двухметровой палкой. При этом вёл себя гражданин неадекватно - ходил по проезжей части, по разделительной полосе, с интересом рассматривал дорожные знаки и вообще своим видом пугал горожан.

На пульт полиции поступило обращение об этом товарище, однако полицейские так и не смогли найти его. Только на следующий день поступило сообщение о том, что мужчину видели в районе аэропорта. Там его и задержали. Его личность установлена - мужчина - житель Усинска.

На данный момент гражданина поместили в психиатрическое отделение УЦРБ. По одной из версий, его поведение могло быть спровоцировано эффектом так называемого "спайса" - синтетического наркотика. Анализы крови направлены на экспертизу, по итогам которой и будет понятна причина многодневного пешего путешествия мужчины.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (14)

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  • -=**=-
    28.08.2017, 12:25:50
    -4
    ....Его личность установлена - мужчина - житель Усинска.....
    Житель Усинска- это имя и фамилия?)
  • #_#
    28.08.2017, 12:34:30
    31
    Житель Усинска - это диагноз .
  • Изя
    28.08.2017, 12:40:44
    0
    Я его в тот день видел около железнодорожного переезда дороги на водозабор, в таком же виде, так что этот ходунок отмахал прилично так. Интересно он до города сам добрался или помогли?
  • о
    28.08.2017, 12:47:16
    0
    Изя, помогли - довезли.
  • Ммм
    28.08.2017, 12:55:56
    5
    Это белые ходоки!!! Зима близко!!!
    • ...
      28.08.2017, 13:28:01
      1
      Ходоки уже перешли через Стену )
    • Затойчи
      29.08.2017, 7:54:52
      0
      Вчера вышла последняя серия в этом сезоне :-( . Плак плак...
  • Ягель
    28.08.2017, 13:53:05
    7
    Спайсуха...несколько дней, ааххахахахахах, компетентность журналистов данного "ресурса" зашкаливает.
    Да, это вам не копи пастой заниматься
  • аэропорт
    28.08.2017, 14:02:29
    0
    правда очевидца
    Да действительно в обед я видел из окна второго этажа а/п в синих спортивных трусах высокий молодой лет около 40 но без дрына уже был заходил в аэропорт а вышел он из кустов где вертушка стоит напротив здания. Очень был странный и я подтверждаю, как он добрался сюда к нам.
    • )))))
      28.08.2017, 14:46:18
      -1
      какие ,мля,спайсы в 40 лет???
      залётная птица ПЕРЕПИЛ...не иначе)))
      • Эюя
        28.08.2017, 15:47:32
        5
        А вы думаете наркоманы с возрастом бросают дурь принимать и начинают бухать?
  • МАРИНА
    28.08.2017, 17:47:31
    0
    вы что пишете разве в УСИНКЕ хрен продают
    • БГБ
      28.08.2017, 18:21:39
      0
      Могу продать натуральный.
      За одноименным вездеходом к Николаю Николаевичу.
  • БГБ
    28.08.2017, 18:26:38
    0
    Я же сказал - крышелёт.
    Минусами затыкали.
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