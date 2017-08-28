Ходока в трусах доставили в психдиспансер

Впервые его увидели в городе, а вот в итоге нашли его гораздо дальше.

Мы писали ранее о человеке, который прогуливался по Усинску в трусах и с двухметровой палкой. При этом вёл себя гражданин неадекватно - ходил по проезжей части, по разделительной полосе, с интересом рассматривал дорожные знаки и вообще своим видом пугал горожан.

На пульт полиции поступило обращение об этом товарище, однако полицейские так и не смогли найти его. Только на следующий день поступило сообщение о том, что мужчину видели в районе аэропорта. Там его и задержали. Его личность установлена - мужчина - житель Усинска.

На данный момент гражданина поместили в психиатрическое отделение УЦРБ. По одной из версий, его поведение могло быть спровоцировано эффектом так называемого "спайса" - синтетического наркотика. Анализы крови направлены на экспертизу, по итогам которой и будет понятна причина многодневного пешего путешествия мужчины.

(с) Усинск.Онлайн