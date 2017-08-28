По дороге Усинск-Головные разлили масло

Примерная протяженность разлива - около 7 километров.

Как сообщают очевидцы, в субботу, 26 августа, на дороге Усинск-Головные Сооружения произошел разлив нефтесодержащей жидкости, очевидно - машинного масла.

Очевидцы также сообщают, что масло вытекло с повреждённой гидросистемы автокрана. Протяженность разлива - около 7 километров.

Информации о положении дел на настоящий момент нет. Мы следим за ситуацией.

(с) Усинск.Онлайн