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28.08.2017 14:27
По дороге Усинск-Головные разлили масло
Примерная протяженность разлива - около 7 километров.
aprol.jpg

Как сообщают очевидцы, в субботу, 26 августа, на дороге Усинск-Головные Сооружения произошел разлив нефтесодержащей жидкости, очевидно - машинного масла.

Очевидцы также сообщают, что масло вытекло с повреждённой гидросистемы автокрана. Протяженность разлива - около 7 километров.

Информации о положении дел на настоящий момент нет. Мы следим за ситуацией.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (13)

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  • )))))
    28.08.2017, 14:43:09
    4
    ну,и...
    в субботу разлили...сегодня понедельник..как обстоит дело на данном участке???((
  • Владимир.
    28.08.2017, 14:52:32
    5
    Разлили масло.
    - Это, что за гидросистема на автокране на семь км. масла хватило разлить по всей ширине дороги !!??? - Быстренько пи..о струйку и веник, а так же горяченькой водичкой пролить (поливалкой), а потом ввалить кренделей виновнику торжества.
  • ИннаЯ
    28.08.2017, 15:02:38
    9
    Аннушка уже разлила масло...
    • ....
      28.08.2017, 15:09:08
      2
      И опять всё в землю...
  • гость
    28.08.2017, 15:09:35
    5
    Событию два дня только сообщили. Успокойтесь уже там всё нормально всю субботу там ездили, масло смыло дождём.
    • Анти...
      28.08.2017, 15:38:24
      1
      А, то есть это нормально, что масло дождём смыло))) Экология? Не, не слышал.
      • Год шляпологии
        28.08.2017, 15:44:32
        6
        Скоро снегом забросает дорогу и прилегающую природу и все в норме. Год ЭКОЛОГИИ!
  • ИРА
    28.08.2017, 17:33:19
    2
    класс что так мало разлили?
  • БГБ
    28.08.2017, 18:24:40
    1
    Будет на кого валить
    за облезлый асфальт.
  • Виктор
    28.08.2017, 19:47:14
    1
    Да сколько можно уже свинячить?
  • Кхмеръ
    28.08.2017, 20:48:02
    0
    Меня терзают смутные сомнения...
    Фоторедактор сайта невменяемый по ходу...да?

    Уж осень zолотая наступила на конец его мозгамъ?
    А воз и ныне там? В две тысячи шишнадцатом?
  • Я
    28.08.2017, 21:53:57
    2
    Что же за автокран у 25-ти тоного всего 200 литров в гидросистеме
  • или, или
    28.08.2017, 23:02:51
    1
    Очевидцам очевидно, а мы за ними следим...
    Информации нет на этот момент...
    Полированная, лакированная дорога... А у нас кочкообразно-безобразная..
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