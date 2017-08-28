28.08.2017 14:27
По дороге Усинск-Головные разлили масло
Примерная протяженность разлива - около 7 километров.
Как сообщают очевидцы, в субботу, 26 августа, на дороге Усинск-Головные Сооружения произошел разлив нефтесодержащей жидкости, очевидно - машинного масла.
Очевидцы также сообщают, что масло вытекло с повреждённой гидросистемы автокрана. Протяженность разлива - около 7 километров.
Информации о положении дел на настоящий момент нет. Мы следим за ситуацией.
(с) Усинск.Онлайн
Фоторедактор сайта невменяемый по ходу...да?
Уж осень zолотая наступила на конец его мозгамъ?
А воз и ныне там? В две тысячи шишнадцатом?
Информации нет на этот момент...
Полированная, лакированная дорога... А у нас кочкообразно-безобразная..