Два жителя Усинска получили абонементы в спортклуб "Ледовый"

Мы подвели итоги розыгрыша и отдали заветные абонементы победителям, которые выполнили все условия конкурса.

Напомним, наша редакция совместно с администрацией спорт&фитнес клуба "Ледовый" решила провести розыгрыш двух абонементов на посещения этого замечательного тренажерного зала.

Для получения абонемента необходимо было всего лишь вступить в группу в социальной сети "Вконтакте" спорт&фитнес клуба "Ледовый" и сделать репост записи о проводимом конкурсе к себе на страницу. Стоит отметить, что участвовать в конкурсе пожелали более 350 человек. Именно столько репостов было сделано на момент розыгрыша.

Специальная программа "randomapp" помогла нам определить победителей. Ими стали Мария Часовитина и Борис Петренев. Они выполнили все условия конкурса и по праву стали обладателями двух абонементов в тренажерный зал.

- Если честно, то очень неожиданна для меня была эта победа, - рассказала нам при вручении карты Мария. - Но и очень приятно, когда после участия в розыгрыше, выпадает твое имя. Обязательно воспользуюсь выпавшей возможностью посещать тренажерный зал бесплатно целый месяц! Теперь я точно знаю, кто участвует, тот выигрывает. Спасибо организаторам!

Второй победитель Борис также поблагодарил организаторов конкурса.

- Для меня это было большой неожиданностью. Мне очень приятно было выиграть. Редко выпадают такие моменты в жизни, большое спасибо, - сообщил Борис Петренев.

(с) Усинск.Онлайн