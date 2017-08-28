В Усинске с пятого этажа упал пятилетний мальчик

Он выпал сегодня из окна дома на улице Парковой.

Как стало известно "Усинск.Онлайн", сегодня днём из окна пятого этажа дома №9/1 по улице Парковой выпал мальчик. Пострадавший был госпитализирован в Усинскую ЦРБ.

Как сообщила врач-хирург Усинской центральной районной больницы Маргарита Калинина, сегодня днём поступил в отделение ребенок пяти лет после падения с высоты пятиэтажного дома.

- На данный момент состояние пострадавшего удовлетворительное, - сообщила нам в личной беседе Маргарита Николаевна, - ребенок находится под постоянным наблюдением. У мальчика диагностированы множественные ушибы мягких тканей, внутренние органы и кости не повреждены.

Подробности произошедшего уточняются.

(с) Усинск.Онлайн