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28.08.2017 15:51
В Усинске с пятого этажа упал пятилетний мальчик
Он выпал сегодня из окна дома на улице Парковой.
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Как стало известно "Усинск.Онлайн", сегодня днём из окна пятого этажа дома №9/1 по улице Парковой выпал мальчик. Пострадавший был госпитализирован в Усинскую ЦРБ.

Как сообщила врач-хирург Усинской центральной районной больницы Маргарита Калинина, сегодня днём поступил в отделение ребенок пяти лет после падения с высоты пятиэтажного дома.

- На данный момент состояние пострадавшего удовлетворительное, - сообщила нам в личной беседе Маргарита Николаевна, - ребенок находится под постоянным наблюдением. У мальчика диагностированы множественные ушибы мягких тканей, внутренние органы и кости не повреждены.

Подробности произошедшего уточняются.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (17)

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  • Петрович
    28.08.2017, 16:12:32
    22
    Как так то? Пять лет, хорошо хоть жив
  • Лола
    28.08.2017, 16:14:31
    31
    Вот он везунчик. А родителям дан второй шанс, следите за детьми.
  • 777
    28.08.2017, 16:33:28
    38
    Храни его Господь и скорейшего выздоровления.
  • я
    28.08.2017, 16:42:17
    -17
    проверить родителей и при необходимости лишать их родительских прав....
  • инна
    28.08.2017, 16:48:32
    -14
    Это ведь 35общежитие. Ну допились родители!
    • Инне
      28.08.2017, 16:52:19
      3
      Вообще то родители не пьющие,семья не асоциальная
      • Brand
        29.08.2017, 20:28:33
        0
        И не выпал из окна, и не мальчик вовсе... :)
  • Наталья
    28.08.2017, 17:53:32
    2
    Это мой самый страшный кошмар. Скорейшего выздоровления малышу. Родители крепитесь.
  • Евген
    28.08.2017, 18:31:57
    -2
    Точнее с 6 этажа, если считать нулевой этаж.
    • т
      28.08.2017, 18:54:59
      4
      а
      Нечего больше написать что ли
  • как-то так
    29.08.2017, 0:19:39
    4
    Ежели это 35 общага, то не удивительно. Дети там бегают по балконам в догонялки играют, чють ли не виснут на перилах！
    • Lol
      29.08.2017, 1:44:45
      1
      Куда смотрят органы опеки,безобразие то какое.
  • Ммм
    29.08.2017, 8:38:44
    1
    Вот раньше у всех стояли деревянные окна и запирались они на 2 щеколды сверху и снизу, они постоянно красились вместе с окнами из за этого даже взрослому было тяжело открыть. Как заперать пластиковые окна есть какие-то замки для них?
    • Катя
      29.08.2017, 14:30:28
      -1
      Так покрасьте своё окно и оно тоже не будет открываться, ещё можно щеколду сверху и снизу приделать! Это так шутка!
      А если серьёзно, то правда опасные нынче окна, продаются специальные замки с ручками на окна, закрываешь, и ребёнок сам да и взрослый без ключа не отроет.
  • 123
    29.08.2017, 11:11:58
    2
    Есть "детские замки" на пластиковые окна, "детские ручки" чтобы ребенок окно сам не открыл.
    • Ммм
      29.08.2017, 16:30:52
      0
      Спасибо за инфу! Шутников то сколько развелось!!!
  • военкомат
    29.08.2017, 12:15:28
    1
    десантник растет однако
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