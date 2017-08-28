28.08.2017 15:51
В Усинске с пятого этажа упал пятилетний мальчик
Он выпал сегодня из окна дома на улице Парковой.
Как стало известно "Усинск.Онлайн", сегодня днём из окна пятого этажа дома №9/1 по улице Парковой выпал мальчик. Пострадавший был госпитализирован в Усинскую ЦРБ.
Как сообщила врач-хирург Усинской центральной районной больницы Маргарита Калинина, сегодня днём поступил в отделение ребенок пяти лет после падения с высоты пятиэтажного дома.
- На данный момент состояние пострадавшего удовлетворительное, - сообщила нам в личной беседе Маргарита Николаевна, - ребенок находится под постоянным наблюдением. У мальчика диагностированы множественные ушибы мягких тканей, внутренние органы и кости не повреждены.
Подробности произошедшего уточняются.
(с) Усинск.Онлайн
А если серьёзно, то правда опасные нынче окна, продаются специальные замки с ручками на окна, закрываешь, и ребёнок сам да и взрослый без ключа не отроет.