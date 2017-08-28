В Усинске компанию оштрафовали на полмиллиона за взятку в 18 тысяч рублей

Печорская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о соблюдении коррупционного законодательства в ООО «Русмет».

Установлено, что работник организации в интересах общества пытался передать сотруднику филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в Усинске вознаграждение в размере 18 тыс. рублей за выдачу протоколов радиационного контроля партии лома металлов без фактического проведения дозиметрических замеров, сообщает "БНК".

По результатам проверки транспортный прокурор возбудил в отношении организации дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

После рассмотрения постановления прокурора мировой судья признал ООО «Русмет» виновным в передаче незаконного вознаграждения и привлек общество к административной ответственности в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей.

Ранее приговором суда сотрудник филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в Усинске признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1, ч.2 ст.290 УК РФ (получение взятки).