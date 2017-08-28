Коми увеличили субвенцию на лекарства, медицинские изделия и лечебное питание

Распоряжением правительства России в декабре прошлого года было утверждено распределение субвенций, предоставляемых в 2017 году из федерального бюджета регионам на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарствами и медицинскими изделиями по рецептам, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в объёме 31,609 млрд рублей.

В августе правительство увеличило объём субвенций на 1,497 млрд рублей в связи с увеличением на 200 тыс. человек количества граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, сообщается на официальном портале правительства страны.

Так, в первом квартале 2017 года количество граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, увеличилось на 199,7 тысячи человек и составило 3462,98 тысячи человек.

В связи с этим объём бюджетных ассигнований увеличен на 1,497 млрд рублей (до 33,106 млрд рублей).

Принятое решение направлено на своевременное обеспечение отдельных категорий граждан в рамках предоставления набора социальных услуг лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания.

В соответствии с документом, субвенцию для Республики Коми увеличили с 249,8 млн рублей до 255,8 млн рублей.