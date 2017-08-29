В Усинске проводится проверка из-за падения ребенка из окна

Полицейскими Усинска проводится проверка по факту падения ребенка из окна общежития.

В Усинске из окна общежития выпал мальчик, 2011 года рождения. По предварительным данным, мать ребенка отлучилась из комнаты общежития на несколько минут. В это время мальчик выпал из окна комнаты, расположенной на пятом этаже здания.

Мальчик госпитализирован. Семья на учете в правоохранительных органах не состоит, ранее претензий со стороны надзорных органов к родителям не было. Кроме пострадавшего мальчика в семье воспитывается еще двое детей.

По факту падения ребенка полицией проводится проверка, результаты которой будут направлены в следственные органы.

МВД по Республике Коми призывает граждан ответственно относиться к безопасности детей. Чтобы не случилось трагедии, нужно соблюдать несколько правил:

1. Не оставляйте маленьких детей одних.

2. Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник.

3. Никогда не рассчитывайте на москитные сетки! Они не предназначены для защиты от падений! Напротив – москитная сетка способствует трагедии, ибо ребенок чувствует себя за ней в безопасности и опирается как на окно, так и на нее. Очень часто дети выпадают вместе с этими сетками.

4. По возможности, открывайте окна сверху, а не снизу.

5. Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволяют ребенку открыть окно более чем на несколько дюймов.

6. Защитите окна, вставив оконные решетки. Решетки защитят детей от падения из открытых окон.

7. Если вы что-то показываете ребенку из окна – всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы к резким движениям малыша, держите ладони сухими, не держите ребенка за одежду.

8. Если у вас нет возможности установить фиксирующее и страховое оборудование, вы можете снять ручки с окон и убрать их, используя по мере необходимости.