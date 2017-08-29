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29.08.2017 09:01
Вчера в Усинске возбудили уголовное дело в отношении нерадивого работодателя
Руководитель предприятия, которое фактически зарегистрировано в Москве, но осуществляет работы на территории Усинска, не выплачивал долгое время зарплату своим работникам.
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Как сообщили "Усинск.Онлайн" в прокуратуре города Усинска, вчера было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя предприятия за частичную невыплату свыше трех месяцев заработной платы. Ему может грозить штраф в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного года.

Руководство предприятия, вопреки установленных сроков выплаты заработной платы, имея реальную возможность выплачивать и погасить задолженность по заработной плате, действуя умышленно, из корыстной и иной личной заинтересованности, своевременно частично не выплачивало заработную плату свыше 3-х месяцев работникам Общества в сумме не менее 173 316,78 руб.

Общая сумма денежных средств, которыми распоряжалось руководство предприятия в период времени с 30.12.2016 по 21.07.2017 была достаточна для своевременного погашения задолженности по заработной плате работникам Общества в полном объеме, однако, имеющиеся денежные средства направлялись на цели, необходимые для бесперебойной работы Общества.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (12)

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  • Я
    29.08.2017, 9:39:24
    7
    А как называется предприятие? Ведь любой другой работник может устроиться туда?!
  • ...
    29.08.2017, 9:44:14
    6
    Сумма маловата для трех месяцев на нескольких работников.
    • Саша
      29.08.2017, 10:04:09
      -1
      А может там штат 3 человека???))))
  • Культура
    29.08.2017, 10:23:00
    9
    Кто знает каков приговор
    По делу бывшего директора ДК? Вчера был объявлен
  • так
    29.08.2017, 13:01:22
    5
    Опять сказочно -загадочное, секретное чтиво.
    Пишите, какое это предприятие, кто руководитель? Чего загадками писать:- всё вижу, всё слышу, но ничего никому не скажу... Потому что Москва каким -то боком причастна?
  • В
    29.08.2017, 16:31:00
    0
    я знаю что за организация))) Так что уважаемый В. рассчитайтесь со всеми кому должны)
  • В
    29.08.2017, 16:35:49
    0
    Либо все пойдем напишем))) кому должен!
  • Хмм
    29.08.2017, 20:12:33
    -1
    Кто знает какой приговор
    Директор бывшего хлебокомбината!?
  • ***
    29.08.2017, 22:16:11
    1
    Возможно большинство людей которые работали были просто не оформленные...у них ведь прокуратура заявления не примет.Да многие видя что зарплаты ждать не приходится просто уехали на лето.так как обещали переслать зарплату...Если это идет речь об организации"Гарант энерго сервис"
  • ***
    30.08.2017, 15:16:51
    1
    Гарант энерго сервис" в лице Романовского Валерия Васильевича кинуло рабочих и подрядчиков более 20 мл.руб. и ничего живут себе. Прокуратура и правоохранительные органы не замечают или...
  • ***
    30.08.2017, 21:28:05
    0
    Всего 173316,78 руб.? Это наверное в среднем на каждого работающего...С февраля месяца нет зарплаты...Даже одой уборщице за 4 месяца уже долг 48 тыс.руб...Шоферу - 120тыс.руб...повару -90 тыс.руб...сторожу -40 тыс.руб....Если взять всех рабочих - потянет миллиона на два минимум...
  • ***
    30.08.2017, 21:31:19
    0
    Скорее всего "или"...кроме долга работникам плюс электроэнергия,махинация с покупкой соседней базы...налогами...
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