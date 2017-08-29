Вчера в Усинске возбудили уголовное дело в отношении нерадивого работодателя

Руководитель предприятия, которое фактически зарегистрировано в Москве, но осуществляет работы на территории Усинска, не выплачивал долгое время зарплату своим работникам.

Как сообщили "Усинск.Онлайн" в прокуратуре города Усинска, вчера было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя предприятия за частичную невыплату свыше трех месяцев заработной платы. Ему может грозить штраф в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного года.

Руководство предприятия, вопреки установленных сроков выплаты заработной платы, имея реальную возможность выплачивать и погасить задолженность по заработной плате, действуя умышленно, из корыстной и иной личной заинтересованности, своевременно частично не выплачивало заработную плату свыше 3-х месяцев работникам Общества в сумме не менее 173 316,78 руб.

Общая сумма денежных средств, которыми распоряжалось руководство предприятия в период времени с 30.12.2016 по 21.07.2017 была достаточна для своевременного погашения задолженности по заработной плате работникам Общества в полном объеме, однако, имеющиеся денежные средства направлялись на цели, необходимые для бесперебойной работы Общества.

(с) Усинск.Онлайн