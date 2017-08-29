Второго сентября в Усинске выступит рок-группа из Ухты

В гости на празднование Дня работника нефтяной, газовой и топливной промышленности едет рок-группа из города Ухта "Изнутри".

фото из архива группы

Костяк коллектива был заложен в далеком 2009 году братьями Алексеем и Андреем Дугиными. Музыкальный материал группы можно отнести к альтернативному року, разбавленному жёсткими металлическими риффами. Как сообщают ребята, группа не замыкается на одном стиле, также заимствуя нотки из пост-гранжа в духе Nickelback, разбавляя их мощным "чистым" вокалом. Музыканты ориентируются на признанных корифеев зарубежной «тяжёлой» сцены – группы Metallica, Alter Bridge, Stone Sour и т.п.

2012 год стал прорывным для команды. В июне группа стала победителем в номинации "Лучшая рок-группа" на open-air фестивале "Неформат-2012" в городе Котлас. В октябре, приняли участие в международном фестивале "Беломор-Буги-2012" в Архангельске совместно со многими коллективами из России, а так же с группами из Германии и Норвегии.

2013-й год начался для группы не менее круто – парни стали хедлайнерами второго ежегодного фестиваля "Only Metal: Stage 2" прошедшего в Ухте в феврале 2013 года. В конце июня 2013 года парни приняли участие в крупном международном фестивале «Rock-Line 2013» в Перми, где разделили сцену с группами из Германии, Италии, Латвии, Белоруссии, Казахстана и России, а уже в конце августа стали хэдлайнерами альтернативной сцены третьего ежегодного мультифестиваля "Ыбица".

В 2015 году группа записывает свой дебютный полноформатный,одноименный альбом "ИЗНУТРИ", в поддержку которого отправляется в свой первый тур по России, посетив 13 городов нашей родины.

На данный момент парни готовятся к записи второго альбома. Группа исполняет песни собственного сочинения.

В Усинске ребята их Ухты выступят впервые. Как сообщил в интервью лидер группы Алексей Дугин, ребята едут с целью отыграть весь свой репертуар на драйве и надеяться понравиться нашей публике.

Помимо "Изнутри" жителей Усинска ждут еще выступления гостей из Воркуты, Инты и Сыктывкара. Начало концертной программы в 18:00.

(с) Усинск.Онлайн