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29.08.2017 10:29
Второго сентября в Усинске выступит рок-группа из Ухты
В гости на празднование Дня работника нефтяной, газовой и топливной промышленности едет рок-группа из города Ухта "Изнутри".
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фото из архива группы

Костяк коллектива был заложен в далеком 2009 году братьями Алексеем и Андреем Дугиными. Музыкальный материал группы можно отнести к альтернативному року, разбавленному жёсткими металлическими риффами. Как сообщают ребята, группа не замыкается на одном стиле, также заимствуя нотки из пост-гранжа в духе Nickelback, разбавляя их мощным "чистым" вокалом. Музыканты ориентируются на признанных корифеев зарубежной «тяжёлой» сцены – группы Metallica, Alter Bridge, Stone Sour и т.п.

2012 год стал прорывным для команды. В июне группа стала победителем в номинации "Лучшая рок-группа" на open-air фестивале "Неформат-2012" в городе Котлас. В октябре, приняли участие в международном фестивале "Беломор-Буги-2012" в Архангельске совместно со многими коллективами из России, а так же с группами из Германии и Норвегии.

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2013-й год начался для группы не менее круто – парни стали хедлайнерами второго ежегодного фестиваля "Only Metal: Stage 2" прошедшего в Ухте в феврале 2013 года. В конце июня 2013 года парни приняли участие в крупном международном фестивале «Rock-Line 2013» в Перми, где разделили сцену с группами из Германии, Италии, Латвии, Белоруссии, Казахстана и России, а уже в конце августа стали хэдлайнерами альтернативной сцены третьего ежегодного мультифестиваля "Ыбица".

В 2015 году группа записывает свой дебютный полноформатный,одноименный альбом "ИЗНУТРИ", в поддержку которого отправляется в свой первый тур по России, посетив 13 городов нашей родины.

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На данный момент парни готовятся к записи второго альбома. Группа исполняет песни собственного сочинения.

В Усинске ребята их Ухты выступят впервые. Как сообщил в интервью лидер группы Алексей Дугин, ребята едут с целью отыграть весь свой репертуар на драйве и надеяться понравиться нашей публике.

Помимо "Изнутри" жителей Усинска ждут еще выступления гостей из Воркуты, Инты и Сыктывкара. Начало концертной программы в 18:00.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (10)

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  • Петрович
    29.08.2017, 10:59:56
    7
    Оу, так не только старички из Сыкты будут, но и молодежь мчит к нам??? Жду с нетерпением жесткой музыки
    • мойша
      30.08.2017, 10:54:18
      1
      Да мельчает наше руководство,ни одной звезды не пригласили. Собрали скомарохов по деревням . Так у ас и своих в достатке.
  • Ё
    29.08.2017, 11:49:36
    0
    Посмотрим что получится ИЗНУТРИи.
  • Ягель
    29.08.2017, 11:50:25
    1
    АХАХАХХАХАХАХАХАХАХ
    А надпись ну футболке у типа все видели?)
    ахахахахаххахахахах
  • Олеся
    29.08.2017, 12:03:41
    2
    всякую херь приглашают в Усинск
    • пыщь
      29.08.2017, 13:54:50
      0
      о быдлота негодеэ
  • Дама
    29.08.2017, 12:37:36
    -6
    Лучше Любу Успенскую пригласили, Стаса Михайлова.
    • father
      29.08.2017, 14:18:35
      2
      Ваш сарказм оказался выше понимания бомонда, собравшегося здесь. )
      • хммм
        29.08.2017, 14:26:51
        -4
        и тебе на минус, чё умный штоле?
        • father
          29.08.2017, 14:51:31
          0
          А я тебе плюсанул. :-)
          На концерт пойду (с высокой долей вероятности)))
          Знать бы, ещё, где он будет)))
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