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29.08.2017 12:21
В Усинске возбудили уголовное дело по факту обнаружения поддельного алкоголя
В одном из торговых павильонов, который торгует преимущественно овощами и фруктами, в ходе проверки была обнаружена алкогольная продукция с признаками подделки федеральной акцизной марки.
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Как сообщили "Усинск.Онлайн" в прокуратуре города Усинска, в ходе проверки было установлено, что в торговом павильоне была обнаружена контрафактная продукция, которая позже была изъята, в количестве 53 бутылки. После проведения экспертизы было выяснено, что все федеральные акцизные марки, которые имелись на изъятых бутылках, был поддельными и изготовлены не на предприятии "Гознак".

Позднее оперативниками была обнаружена и изъята алкогольная продукция с признаками подделки акцизных марок, принадлежащая тем же предпринимателям, но уже в другом торговом павильоне. В подсобных помещениях были обнаружены бутылки с шампанским, коньяком и водкой. Всего оперативниками было обнаружено и изъято 1829 бутылок на общую сумму 376 300 рублей, что в соответствии с действующим законодательством является крупным размером.

Учитывая, что собственников торговых точек двое, то они попали под предварительный сговор группой лиц с целью приобретения, хранения и последующей продажи контрафактной продукции.

В отношении собственников этих торговых точек возбудили уголовное дело за продажу немаркированной алкогольной продукции группой лиц по предварительному сговору. Им может грозить штраф в размере от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (23)

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  • ***
    29.08.2017, 12:43:04
    12
    писали бы уже где и кто..овощами многие занимаются..
  • !!!!!!!!
    29.08.2017, 12:50:34
    0
    Комментарий удален. Нарушение правил сайта
  • &&&&&
    29.08.2017, 13:21:33
    6
    Если проверить любой алкогольный магазин в усинске 90 % что там найдёш какюнибудь барматуху такого плана - только проверять надо нормально , а не спустя рукава . Есть вориант не употреб***ь зелье из магазинов , или вобще не употреб***ь , все они делают откаты в наши доблестную администрацию и те спокойно закрывают глаза . так же как ина всю просрочку в провианте
    • Пыщь-пыщь
      29.08.2017, 13:51:10
      8
      Да какая Одминистрация, они лошпетины ещё те, им даже если они требовать будут никто не даст. Они же в городе ничего не контролируют.
  • Алкаш
    29.08.2017, 13:32:34
    3
    А тут что ли откат не сделали?
    • &&&&&
      29.08.2017, 13:38:37
      4
      Скорей всего случайность , не за этим приходили .
  • -_-
    29.08.2017, 13:45:01
    4
    В подсобных отношениях
    В подсобных отношениях???

    что?
  • 777
    29.08.2017, 14:10:01
    10
    Надо применять максимальные санкции с реальным лишением свободы, чтоб другим неповадно было! А штрафы за 1 день отбивают эти ИПшники.
  • 555
    29.08.2017, 14:23:30
    1
    Как обнаружили. Не знали поди.
  • father
    29.08.2017, 15:20:25
    0
    По максималке.
  • вопрос
    29.08.2017, 16:01:48
    3
    получается эти товарищи занимаются целенаправленным уничтожением российского народа, с какой интересно целью?
  • ЮЛЯ,
    29.08.2017, 16:17:36
    -1
    люди не пейте что попало будьте осторожно покупайте крупных магазинах ,
  • ***
    29.08.2017, 22:07:21
    5
    Почему конкретно не указали в каких торговых точках? кто хозяин?Привлекать нужно к уголовной ответственности так же как за распространение наркотой.
  • Гаврилыч
    30.08.2017, 1:41:42
    5
    По секрету всем свету...
    Короче поймали эту паленку у Исы,он же отец оборзевшей обезьянки по кличке русиф,я его называю проще "лук-картошка продавай,дом-машина покупай"!!!
    • мойшап
      30.08.2017, 16:09:47
      1
      На луке и картошке Крузаков не купишь ,тут видать паленка и наркота.
    • Русиф
      30.08.2017, 19:49:39
      1
      Если ты мужик в лицо мне скажи 89125555333! Я жду мразь !
      • святая
        30.08.2017, 20:11:49
        0
        Так ты сам скажи, травите народ или нет? А то что все овощи водой льете? Гниль за копейку купил за 2 сотки продал, так это и так все знают.
    • Нндааа))))
      30.08.2017, 20:19:59
      2
      Зависть - страшное дело)))) Интересно, а смелость такая же острая у тебя?)) Позвони, номер дали же)
  • Владимир
    30.08.2017, 5:49:17
    3
    Левый алкоголь
    Высшая мера как в Китае или Корее за распостранение наркотиков, алкоголь как наркотик уже, люди пьют чтоб кайф получить и расслабиться.
  • Земляк
    30.08.2017, 11:05:16
    1
    цены на левый алкоголь в Пятигорске
    Коньяк лезгинка 100р за бутылку. Водка от 70р. за бутылку. И это все продается практически свободно. И всем там пофигу.
  • ВЕРА
    30.08.2017, 15:34:48
    -1
    Посмотрите сколько болеют народ усинске от рака употреб**ют не качественную водку отнимают руки ноги,наконец то полиция начал работать молодцы ребята,сколько ещё травили бы с этой бурдой народ
    • ...
      30.08.2017, 15:47:47
      0
      Рак - такая зверюга, от которой не застрахован никто. При чем тут Усинск, онкодиспансеры забиты под завязку во всех городах.
    • БГБ
      30.08.2017, 16:18:24
      2
      Не говорите Вера ерундой.
      Нет хорошей водки.
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