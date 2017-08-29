В Усинске возбудили уголовное дело по факту обнаружения поддельного алкоголя

В одном из торговых павильонов, который торгует преимущественно овощами и фруктами, в ходе проверки была обнаружена алкогольная продукция с признаками подделки федеральной акцизной марки.

Как сообщили "Усинск.Онлайн" в прокуратуре города Усинска, в ходе проверки было установлено, что в торговом павильоне была обнаружена контрафактная продукция, которая позже была изъята, в количестве 53 бутылки. После проведения экспертизы было выяснено, что все федеральные акцизные марки, которые имелись на изъятых бутылках, был поддельными и изготовлены не на предприятии "Гознак".

Позднее оперативниками была обнаружена и изъята алкогольная продукция с признаками подделки акцизных марок, принадлежащая тем же предпринимателям, но уже в другом торговом павильоне. В подсобных помещениях были обнаружены бутылки с шампанским, коньяком и водкой. Всего оперативниками было обнаружено и изъято 1829 бутылок на общую сумму 376 300 рублей, что в соответствии с действующим законодательством является крупным размером.

Учитывая, что собственников торговых точек двое, то они попали под предварительный сговор группой лиц с целью приобретения, хранения и последующей продажи контрафактной продукции.

В отношении собственников этих торговых точек возбудили уголовное дело за продажу немаркированной алкогольной продукции группой лиц по предварительному сговору. Им может грозить штраф в размере от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

(с) Усинск.Онлайн