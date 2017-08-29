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29.08.2017 11:09
Усинский детский сад обзавелся автогородком
Трех- и двухколесные велосипеды, самокаты и даже электромобили – «автопарк» усинского детсада №8 пополнили 18 новеньких детских транспортных средств. Автогородок, а еще несколько новых горок и песочниц стали результатом совместного проекта администрации Усинска и ЛУКОЙЛ-Коми.
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На площадке для обучения правилам дорожного движения – сплошная, двойная сплошная линии на «проезжей части», пешеходные переходы, дорожные знаки и даже светофоры. Здесь есть все, чтобы каждый воспитанник этого детского сада – а сегодня его посещают 280 мальчишек и девчонок – постигал азы ПДД с самого раннего возраста.

– Это замечательная площадка, благодаря которой ребята научатся правильно переходить дорогу, узнают о правилах дорожного движения и, главное, освоят культуру безопасного поведения на дороге, – отметил на церемонии открытия автогородка руководитель администрации городского округа «Усинск» Станислав Хахалкин.

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Поздравил маленьких водителей с пешеходами и заместитель генерального директора ЛУКОЙЛ-Коми по связям с общественностью Сергей Макаров:

– Когда вы все станете взрослыми и, возможно, обзаведетесь настоящими автомобилями, наверняка вспомните, как учили правила дорожного движения на этой площадке!

И вот символичная красная ленточка перерезана, мальчишки и девчонки заняли места в новеньких машинках. Тематическая игра «Светофор» сразу собрала с десяток юных автомобилистов.

Четырехлетний Миша Хазиев к открытию площадки подготовился основательно, даже стихотворение выучил.

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– Очень довольна этим подарком: и как родитель, и как сотрудник садика, – поделилась его мама Айгуль. – Теперь ребята смогут учиться в условиях, максимально приближенных к реальным. Автогородок имеет огромное значение для детей, которые, как известно, схватывают все на лету – особенно с такими хорошими наглядными пособиями.

Важность новой игровой площадки отметил и депутат Совета города, начальник цеха обеспечения производства ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» Александр Баранов:

– Чем лучше условия в детском саду, тем качественнее воспитание и образование дошколят, особенно в таком важном направлении, как правила дорожного движения.

Комментарии (13)

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  • ...
    29.08.2017, 11:50:26
    8
    ...
    Судя по фото знаки несъемные, как планируется производить очистку территории от снега в зимний период?
    • воспитатель
      30.08.2017, 6:31:08
      1
      Знаки съемные, зимой будем заниматься в помещении)
  • Ё
    29.08.2017, 11:57:30
    3
    А на новый асфальт у ЛУКОЙЛа денег не хватило!?
  • Ягель
    29.08.2017, 12:18:41
    0
    Интересно сколько лукойл и северная нефть башляют бабла в месяц ребятам с подобные "статьи"?)
  • Петрович
    29.08.2017, 12:19:34
    0
    С детства учат на ДПСников))
  • -/
    29.08.2017, 12:41:41
    1
    Кто эта красивая женщина?
    • Маша
      29.08.2017, 13:07:25
      1
      Заведующий
    • 789
      29.08.2017, 17:04:12
      -1
      чо в ней красивого
  • Алена
    29.08.2017, 12:44:09
    4
    Ребенок вчера все уши мне прожужжал про эти машинки и дорожки. Сегодня в садик побежал)))
  • гаишник Лаптев
    29.08.2017, 12:49:02
    4
    Тренируют с молодости нашего брата! И это правильно!
  • Марина
    29.08.2017, 13:50:18
    4
    А в других садах будет такой автопарк???
    • father
      29.08.2017, 15:24:34
      0
      Зачем столько гаишников?)))
  • 1
    30.08.2017, 0:25:41
    4
    Симпатично лукойлу плюс
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