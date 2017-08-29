Усинский детский сад обзавелся автогородком

Трех- и двухколесные велосипеды, самокаты и даже электромобили – «автопарк» усинского детсада №8 пополнили 18 новеньких детских транспортных средств. Автогородок, а еще несколько новых горок и песочниц стали результатом совместного проекта администрации Усинска и ЛУКОЙЛ-Коми.

На площадке для обучения правилам дорожного движения – сплошная, двойная сплошная линии на «проезжей части», пешеходные переходы, дорожные знаки и даже светофоры. Здесь есть все, чтобы каждый воспитанник этого детского сада – а сегодня его посещают 280 мальчишек и девчонок – постигал азы ПДД с самого раннего возраста.

– Это замечательная площадка, благодаря которой ребята научатся правильно переходить дорогу, узнают о правилах дорожного движения и, главное, освоят культуру безопасного поведения на дороге, – отметил на церемонии открытия автогородка руководитель администрации городского округа «Усинск» Станислав Хахалкин.

Поздравил маленьких водителей с пешеходами и заместитель генерального директора ЛУКОЙЛ-Коми по связям с общественностью Сергей Макаров:

– Когда вы все станете взрослыми и, возможно, обзаведетесь настоящими автомобилями, наверняка вспомните, как учили правила дорожного движения на этой площадке!

И вот символичная красная ленточка перерезана, мальчишки и девчонки заняли места в новеньких машинках. Тематическая игра «Светофор» сразу собрала с десяток юных автомобилистов.

Четырехлетний Миша Хазиев к открытию площадки подготовился основательно, даже стихотворение выучил.

– Очень довольна этим подарком: и как родитель, и как сотрудник садика, – поделилась его мама Айгуль. – Теперь ребята смогут учиться в условиях, максимально приближенных к реальным. Автогородок имеет огромное значение для детей, которые, как известно, схватывают все на лету – особенно с такими хорошими наглядными пособиями.

Важность новой игровой площадки отметил и депутат Совета города, начальник цеха обеспечения производства ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» Александр Баранов:

– Чем лучше условия в детском саду, тем качественнее воспитание и образование дошколят, особенно в таком важном направлении, как правила дорожного движения.