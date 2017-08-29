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29.08.2017 14:24
Первого сентября в Усинске запрещена продажа алкоголя
Вниманию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции! 1 сентября запрещена торговля алкогольной продукцией.
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В соответствии с п. 2 ст. 1 Закона Республики Коми от 03.07.2012 № 60-РЗ на территории Республики Коми не допускается розничная продажа алкогольной продукции 1 сентября 2017 года, в День знаний.

Ограничения розничной продажи алкогольной продукции не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую организациями, и розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, при оказании такими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания.

За нарушение данной нормы предусмотрена административная ответственность по ч. 3 ст. 14.16. КоАП РФ, а именно наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой; на юридических лиц — от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.

Комментарии (5)

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  • любитель
    29.08.2017, 15:31:19
    4
    А я уже запас сделал!!
  • Алкаш
    29.08.2017, 16:11:32
    5
    Пишите правильно. Продажи не будет только в больших магазинах.
  • Детское пивчанское
    29.08.2017, 18:03:52
    3
    А что дали бы детям пивчанского нажраться в хлам, да пообоссывать весь город, ведь это день знаний, узнали бы детки много нового
  • Алёшка
    30.08.2017, 8:55:30
    1
    Это что бы школота не понажирались с горя)))
  • Яг Морт
    30.08.2017, 11:40:25
    2
    Ну присудят штраф тем кто будет продавать синьку (весь город эти точки знает кроме Полиции и АДминистрации). Ну заплатит он 4 тысячи и ЧЁ?
    Они за 1 день месячную выручку делают, ложить они хотели на эти штрафы...
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