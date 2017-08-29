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29.08.2017 15:21
В эту субботу усинцев ждет праздничный салют
Второго сентября в Усинске пройдет масштабный праздник, посвященный Дню работника нефтяной, газовой и топливной промышленности. Также будет отмечаться и День города.
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В честь 33 – летия Усинска, администрация МО ГО «Усинск» приготовила для своих горожан и гостей города множество различных мероприятий, сообщает пресс-служба мэрии города.

Молодежный Арбат

Улица Молодежная превратится в арену бесконечного творчества, где усинцы с самыми разными увлечениями найдут себе занятие по душе.

12.00-16.00 Работа площадок Молодежного Арбата в рамках муниципального фестиваля «Комариные ночи Усинска- 2017» на ул. Молодежная.

Аллея Семьи

По просьбам горожан в Усинске появится островок семейного счастья и традиций. Аллея семьи станет местом встречи и отдыха для влюбленных и супружеских пар, а также маленьких усинцев.

13.00-13.45 Торжественное открытие «Аллеи семьи» на ул. Молодежная.

Карнавальное шествие

Усинск — город молодых и смелых людей, которые не боятся экспериментов. Идея празднования Дня города в новом формате принадлежит молодежи Усинска.

Итак, одним из главных событий праздника станет карнавальное шествие «Комариные ночи Усинска — 2017». Яркие, веселые участники шествия пройдут по улице Молодежная, которая на время празднования будет открыта только для пешеходных прогулок. (Схема проезда будет размещена на сайте чуть позже).

14.00 Карнавальное шествие в рамках муниципального фестиваля «Комариные ночи Усинска — 2017»: ул. Молодежная — площадь им. А.М. Босовой.

Праздничный концерт

На главной сцене Усинска пройдет концерт с участием усинских артистов. Там же и состоится церемония награждения победителей шествия.

14.30-16.00 Открытие торжественных мероприятий и праздничный концерт, посвященный Дню города и Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

Новая площадка для детей

Еще одна детская площадка на свежем воздухе от ООО «Лукойл — Коми», куда может прийти каждый ребенок и провести своё свободное время. Самое ценное, что этот проект будет использоваться круглогодично. Зимой он будет являться уголком детского творчества, где дети смогут под руководством взрослых строить снежные фигуры.

16.30 Торжественное открытие детской игровой площадки на ул. Парковая.

Музыка

Концерт рок-музыки на открытой площадке с участием артистов из Усинска и других городов Республики Коми.

18.00-21.45 Рок-фестиваль «Комариные ночи Усинска — 2017»

Красивая финальная точка праздника

22.00 Праздничный салют на площади им. А.М. Босовой.

Комментарии (12)

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  • Черчиль
    29.08.2017, 15:36:57
    3
    Опаньки!
    И шо, никто не приедет попеть на надувной сцене? Печалька!!!
    • будет,но позже
      29.08.2017, 15:39:53
      0
      4 сентября
    • -_-
      29.08.2017, 15:43:19
      2
      хор турецкого обещали же
      только в понедельник, не успели раньше договориться - у артистов плотный график
      • father
        30.08.2017, 7:34:20
        -2
        У них своя программа - "Праздник песни".
        По всей стране. Интервал между концертами, два дня. :-)
        Зайдите на их сайт. :-)
  • Не рокер
    29.08.2017, 16:10:21
    13
    Концерт рок-музыки на открытой площадке с участием артистов из Усинска и других городов Республики Коми.
    Опять двадцатпять, почему же рок? Не поп, не джаз, не рэп к примеру, а именно рок? Что ли одни рокеры в усинске? Каждый год одно и то же, не пойду, хватит, это уже, есть, не интересно!
    • Независимый эксперт
      29.08.2017, 18:09:16
      2
      Интересно, и где же у нас в городе каждый год выступают рок группы? В прошлом году приезжала группа Мираж. Это что, рок??? Или группа Лесоповал, которая к нам 2 года назад приезжала, это тоже рок??? Или группа Отпетые Мошенники - это тоже рок? Что за бред Вы пишете? Если приезжала один раз группа Ария 9 лет назад на день города и один раз группа Ночные Снайперы, то это не значит, что каждый год на день города играют рок группы!
    • Независимый эксперт
      29.08.2017, 18:14:24
      3
      Ах да, Потап и Настя Каменских, которые к нам приезжали - это "тяжелейший рок"
    • Не покеру
      29.08.2017, 18:19:15
      3
      А как это мы день города без ВАС будем праздновать? Это потеря потерь...
  • Вован
    29.08.2017, 16:55:58
    0
    Хватит это терпеть)))
  • Хорошая
    29.08.2017, 18:56:22
    -1
    Когда пригласите "Золотое кольцо" с Надеждой Кадышевой, очень хочется увидеть и послушать.
  • Jam
    29.08.2017, 20:52:49
    -2
    у нас получается день нефтяника важнее чем день города?))
  • Олег
    29.08.2017, 20:59:13
    5
    Наконец как у людей
    Субботу гуляем, а в воскресенье и отдохнуть можно! Ура, молодцы!
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