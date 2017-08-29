Кто имеет право на получение субсидий в Усинске?

В Усинском филиале Общественной приемной Главы РК состоялась "Прямая линия" на тему: «Субсидии на оплату услуг ЖКУ». На вопросы граждан ответили: и.о.директора ГБУ РК «ЦСЗН г.Усинска» Лариса Шитова и начальник отдела социальных выплат и субсидий Оксана Лех.

Кто имеет право на получение субсидий?

- Субсидия на оплату ЖКУ предоставляется, если в совокупном доходе семьи расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитаны исходя из размеров установленных региональных стандартов площади жилого помещения и стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают максимально допустимую долю расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. В Республике Коми максимально допустимая доля расходов составляет 22% совокупного дохода семьи.

Какие нужны документы для предоставления субсидии?

- Для получения субсидии на оплату ЖКУ необходимо заявление и документы, а так же их копии:

Документ, удостоверяющий личность; Документы, подтверждающие правовые основания владения и пользования жилым помещением; Документ о лицах, зарегистрированных по месту жительства заявителя; Документы, подтверждающие родственные отношения граждан и удостоверяющие личность членов семьи гражданина; Документы, удостоверяющие гражданство заявителя и членов его семьи; Платежные документы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; документ об отсутствии задолженности по оплате ЖКУ или соглашение о погашении задолженности по оплате ЖКУ; Документы, подтверждающие право заявителя и (или) членов его семьи на льготы, меры социальной поддержки и компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг; Документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи за последние 6 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении субсидии и другие документы.

Каковы условия предоставления субсидии?

- Субсидия предоставляется при отсутствии задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений с организациями, предоставляющими жилищно-коммунальные услуги населению, по ее погашению.

На какой срок предоставляется субсидия?

- Субсидия на оплату ЖКУ назначается сроком на 6 месяцев. При предоставлении всех необходимых документов по 15 число месяца субсидия назначается с 1-го числа месяца обращения, а при предоставлении документов после 15-го числа с 1-го числа следующего месяца.

Куда обращаться за назначением субсидии?

- Обращаться нужно в Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения. Наш адрес: г. Усинск, ул. Приполярная, 12А.

Часы приема: Понедельник, четверг с 8.45 час. до 17.15 час.

Вторник с 8.45 час. до 13.00 час. Обед с 13.00 час. до 14.00 час.

Куда нужно обратиться для решения вопроса по рассрочке оплаты за ЖКУ при образовавшейся задолженности?

- Обратиться для заключения соглашения о рассрочке погашения задолженности по жилищным услугам нужно в ООО «Усинский ГИЦ», ул. Строителей, 4, телефон для предварительной записи – 43874, 44626 (заместитель директора или юридический отдел). По теплоснабжению и электроэнергии нужно обратиться в ОАО «Коми энергосбытовая компания», Дом быта, 2 этаж, телефон 29970.

Какова сумма регионального семейного капитала?

- При рождении третьего или последующих детей в Республике Коми предоставляется региональный семейный капитал в размере 150 тыс. руб.

На что можно использовать средства регионального семейного капитала?

- Средства регионального семейного капитала в полном объеме или по частям могут быть использованы на: улучшение жилищных условий семьи, получение образования ребенком (детьми), получение платных медицинских услуг ребенком (детьми), на текущий ремонт.

Какова единовременная выплата за счет средств регионального семейного и на что ее можно использовать?

- Единовременная выплата за счет средств регионального семейного капитала составляет 25 тыс. руб. Ее можно получить ежегодно. Использовать ее можно для компенсации расходов на оплату ЖКУ, посещение ребенка в детском саду, уплату налогов, страхование имущества семьи, страхование жизни ребенка, на оплату санаторно-курортного лечения и (или) стоимости проезда к месту санаторно-курортного лечения, оплату стоимости проживания в месте отдыха и (или) стоимости проезда к месту отдыха и обратно и на подготовку детей к школе (в размере 5000 рублей на каждого ребенка).