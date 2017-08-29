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29.08.2017 16:23
Кто имеет право на получение субсидий в Усинске?
В Усинском филиале Общественной приемной Главы РК состоялась "Прямая линия" на тему: «Субсидии на оплату услуг ЖКУ». На вопросы граждан ответили: и.о.директора ГБУ РК «ЦСЗН г.Усинска» Лариса Шитова и начальник отдела социальных выплат и субсидий Оксана Лех.
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Кто имеет право на получение субсидий?

- Субсидия на оплату ЖКУ предоставляется, если в совокупном доходе семьи расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитаны исходя из размеров установленных региональных стандартов площади жилого помещения и стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают максимально допустимую долю расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. В Республике Коми максимально допустимая доля расходов составляет 22% совокупного дохода семьи.

Какие нужны документы для предоставления субсидии?

- Для получения субсидии на оплату ЖКУ необходимо заявление и документы, а так же их копии:

  1. Документ, удостоверяющий личность;
  2. Документы, подтверждающие правовые основания владения и пользования жилым помещением;
  3. Документ о лицах, зарегистрированных по месту жительства заявителя;
  4. Документы, подтверждающие родственные отношения граждан и удостоверяющие личность членов семьи гражданина;
  5. Документы, удостоверяющие гражданство заявителя и членов его семьи;
  6. Платежные документы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; документ об отсутствии задолженности по оплате ЖКУ или соглашение о погашении задолженности по оплате ЖКУ;
  7. Документы, подтверждающие право заявителя и (или) членов его семьи на льготы, меры социальной поддержки и компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
  8. Документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи за последние 6 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении субсидии и другие документы.

Каковы условия предоставления субсидии?

- Субсидия предоставляется при отсутствии задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений с организациями, предоставляющими жилищно-коммунальные услуги населению, по ее погашению.

На какой срок предоставляется субсидия?

- Субсидия на оплату ЖКУ назначается сроком на 6 месяцев. При предоставлении всех необходимых документов по 15 число месяца субсидия назначается с 1-го числа месяца обращения, а при предоставлении документов после 15-го числа с 1-го числа следующего месяца.

Куда обращаться за назначением субсидии?

- Обращаться нужно в Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения. Наш адрес: г. Усинск, ул. Приполярная, 12А.

Часы приема: Понедельник, четверг с 8.45 час. до 17.15 час.

Вторник с 8.45 час. до 13.00 час. Обед с 13.00 час. до 14.00 час.

Куда нужно обратиться для решения вопроса по рассрочке оплаты за ЖКУ при образовавшейся задолженности?

- Обратиться для заключения соглашения о рассрочке погашения задолженности по жилищным услугам нужно в ООО «Усинский ГИЦ», ул. Строителей, 4, телефон для предварительной записи – 43874, 44626 (заместитель директора или юридический отдел). По теплоснабжению и электроэнергии нужно обратиться в ОАО «Коми энергосбытовая компания», Дом быта, 2 этаж, телефон 29970.

Какова сумма регионального семейного капитала?

- При рождении третьего или последующих детей в Республике Коми предоставляется региональный семейный капитал в размере 150 тыс. руб.

На что можно использовать средства регионального семейного капитала?

- Средства регионального семейного капитала в полном объеме или по частям могут быть использованы на: улучшение жилищных условий семьи, получение образования ребенком (детьми), получение платных медицинских услуг ребенком (детьми), на текущий ремонт.

Какова единовременная выплата за счет средств регионального семейного и на что ее можно использовать?

- Единовременная выплата за счет средств регионального семейного капитала составляет 25 тыс. руб. Ее можно получить ежегодно. Использовать ее можно для компенсации расходов на оплату ЖКУ, посещение ребенка в детском саду, уплату налогов, страхование имущества семьи, страхование жизни ребенка, на оплату санаторно-курортного лечения и (или) стоимости проезда к месту санаторно-курортного лечения, оплату стоимости проживания в месте отдыха и (или) стоимости проезда к месту отдыха и обратно и на подготовку детей к школе (в размере 5000 рублей на каждого ребенка).

Комментарии (11)

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  • а
    29.08.2017, 16:36:14
    5
    почему не было анонса о прямой линии?
  • Доступно объяснили
    29.08.2017, 17:31:08
    3
    Щааас бабульки сядут высчитывать 22% от дохода...
  • Усинец
    29.08.2017, 19:06:03
    2
    А разве в Усинске отменили долю расходов на ЖКУ в 15%? И КЭСК в Усинске теплоснабжением не занимается. Это некомпетентность социальных специалистов или косяки УО?
  • ник
    29.08.2017, 20:27:05
    1
    А еще раз в 2 года малоимущие могут получить 4250 рублей на одежду школьникам
  • ***
    29.08.2017, 22:01:25
    -1
    При нынешних ценах собрать ребенка в школу необходимо минимум 27 тыс.руб.Имея даже одного школьника трудно для многих.А если в семье два школьника!?как быть? в банке брать ссуду под бешеные проценты!
    • ...
      29.08.2017, 22:11:24
      0
      А можно расшифровку этой суммы?
      • Затойчи
        30.08.2017, 9:16:27
        2
        Смартфон за двадцать две штуки, ну и по мелочам там . Форма, (если нужна) обувь, тетрадки, книжки . Резинки с карандашами разные...
      • Олеся
        30.08.2017, 10:10:15
        0
        брючки, юбочки, сарафаны, рубашки, водолазки, пуловер, спорт.форма, кроссовки, туфли, канц.товары...и так далее
        • ...
          30.08.2017, 10:36:04
          1
          Вы все одновременно закупаете? А до этого ребенок у вас голый ходил?
  • Я
    30.08.2017, 10:00:31
    2
    за 8 тысяч собрала ребенка в школу. Какие 27 штук, балуете вы своих чад.
    • Бабушка
      30.08.2017, 14:40:23
      2
      Школа
      На 7 тыс можно первоклашку собрать и то не хватит.А старшеклассники....им больше надо.тыс.15 минимум
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