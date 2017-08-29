ЦБ назначил временную администрацию в ФК "Открытие"

Во вторник Центробанк назначил временную администрацию в ФК "Открытие" с 29 августа.

Финансовые организации и сервисы, входящие в группу банка, продолжат работу в нормальном режиме.

Сама группа также продолжит работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки.

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка не вводится.

ЦБ не будет применять механизм конвертации средств кредиторов в акции (bail-in) при повышении финустойчивости банка "Открытие".

Банк России станет основным инвестором "Открытия" с использованием денежных средств фонда консолидации банковского сектора.

ЦБ будет оказывать финансовую поддержку банку, гарантируя непрерывность его деятельности.