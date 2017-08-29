29.08.2017 17:33
ЦБ назначил временную администрацию в ФК "Открытие"
Во вторник Центробанк назначил временную администрацию в ФК "Открытие" с 29 августа.
Финансовые организации и сервисы, входящие в группу банка, продолжат работу в нормальном режиме.
Сама группа также продолжит работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки.
Мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка не вводится.
ЦБ не будет применять механизм конвертации средств кредиторов в акции (bail-in) при повышении финустойчивости банка "Открытие".
Банк России станет основным инвестором "Открытия" с использованием денежных средств фонда консолидации банковского сектора.
ЦБ будет оказывать финансовую поддержку банку, гарантируя непрерывность его деятельности.
Был один сбербанк, всё было ясно и понятно, а сейчас развелось, как грибов в лесу, и каждый свою линию гнет, и уверенной надежды никакой.
Сбербанк, ВБРР и Газпромбанк ....
остальные "нужным людям" банки не нужны ......
и сейчас разгильдяйство и хамство в этих банках - а когда конкурентов уберут, ЧТО БУДЕТ ....
и сейчас при разных сбоях - почему то в этих банках люди виноваты ... требуют кучу бумаг заполнять и ждать по месяцу - хотя люди нипричем ....
Что на самом деле происходит никому не известно, кроме круга избранных конечно.
Но учитывая тенденции последнего времени, когда у банков повально отбирают лицензии, можно предполагать что ни о каком финансовом оздоровлении речь не идет.
Национализируют Банк и все.
Просто его рушить отбирая лицензию экономически опасно, а вот сделать его полностью подконтрольным государству, это да, это они могУт.
Тем более выборы на носу, нужно все финансы контролировать. Мое мнение что к декабрю (оф. начало избирательной гонки) еще не один банк пострадает. И как писали выше останется у нас в итоге Сбер, ВТБ с дочками ну и конечно банк Россия.