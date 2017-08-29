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29.08.2017 17:33
ЦБ назначил временную администрацию в ФК "Открытие"
Во вторник Центробанк назначил временную администрацию в ФК "Открытие" с 29 августа.
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Финансовые организации и сервисы, входящие в группу банка, продолжат работу в нормальном режиме.

Сама группа также продолжит работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки.

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка не вводится.

ЦБ не будет применять механизм конвертации средств кредиторов в акции (bail-in) при повышении финустойчивости банка "Открытие".

Банк России станет основным инвестором "Открытия" с использованием денежных средств фонда консолидации банковского сектора.

ЦБ будет оказывать финансовую поддержку банку, гарантируя непрерывность его деятельности.

Комментарии (15)

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  • Артём
    29.08.2017, 18:08:09
    -2
    Так этим чертям бестолковым. Хоть мозги вправят.
    • Ук
      29.08.2017, 18:18:04
      10
      Вот кому-кому, а мозги надо вправить тебе. Путин, судя по всему, весь банковский сектор под себя подминает. А это значит, что обдирать будут намного больше. Все будет в "одних(явно воровского клана)", частных, руках
      • нууу
        30.08.2017, 21:13:29
        1
        А на кой ляд этот "сектор" Путину? С чего вы взяли, Что остальные "сектора " вас не дурили???
        Был один сбербанк, всё было ясно и понятно, а сейчас развелось, как грибов в лесу, и каждый свою линию гнет, и уверенной надежды никакой.
  • LSD
    29.08.2017, 18:47:05
    -3
    Мой кредит можно не платить?
    • Ук
      29.08.2017, 21:44:08
      7
      Даже отзыв лицензии и .д. и т.п, т.е. ничто. не освободят тебя от уплаты кредита, ипотеки и т.п.
  • Иванов
    29.08.2017, 22:26:56
    4
    похоже останутся только ГОСбанки ...

    Сбербанк, ВБРР и Газпромбанк ....

    остальные "нужным людям" банки не нужны ......

    и сейчас разгильдяйство и хамство в этих банках - а когда конкурентов уберут, ЧТО БУДЕТ ....

    и сейчас при разных сбоях - почему то в этих банках люди виноваты ... требуют кучу бумаг заполнять и ждать по месяцу - хотя люди нипричем ....
    • Ук
      29.08.2017, 22:49:05
      -2
      не Гос.. давно не... все в частных руках... хозяев "нашего президента". голосуем за ЕР... пусть нас быстрее опустят
      • Иванов
        30.08.2017, 10:44:51
        0
        видишь как "ГОС" написано - не ужели не понятно ..... :-)
    • уж да
      30.08.2017, 9:50:50
      -1
      а процентов накрутят, мама не горюй. Все идет к тому, чтоб оставить пару-тройку банков, чтоб доить народ было проще. Набиуллина отрабатывает свой хлеб на отлично.
  • father
    29.08.2017, 23:37:37
    -1
    А что Тиньков, по этому поводу говорит?)
    • Фазеру
      30.08.2017, 9:32:52
      -1
      Комментарий удален. Нарушение правил сайта
  • Гость
    30.08.2017, 10:07:34
    1
    А причем тут государство и иные его представители, если САМ банк пришел в ЦБ и попросил провести санацию ? Так как без этого он бы тупо обанкротился, а банк крупный, и ударило бы по экономике не хило. Прежде чем обвинять гос-ву, что под себя подминают, сначала почитайте, что такое санация.
    • Ук
      30.08.2017, 10:23:35
      4
      Чубайс и Минц недавно продали свои акции "Открытия". ЦБ недавно сожрал "Югру" не поперхнувшись... а теперь проводит рейдовский захват(та называемую санацию) "Открытия" . 75% акций будут у Банка России, а хозяев скорее всего кинут, хотя именно это меня меньше всего интересует
    • Яг Морт
      30.08.2017, 11:32:52
      2
      Ну в подконтрольных СМИ можно что угодно сказать.
      Что на самом деле происходит никому не известно, кроме круга избранных конечно.
      Но учитывая тенденции последнего времени, когда у банков повально отбирают лицензии, можно предполагать что ни о каком финансовом оздоровлении речь не идет.
      Национализируют Банк и все.
      Просто его рушить отбирая лицензию экономически опасно, а вот сделать его полностью подконтрольным государству, это да, это они могУт.
      Тем более выборы на носу, нужно все финансы контролировать. Мое мнение что к декабрю (оф. начало избирательной гонки) еще не один банк пострадает. И как писали выше останется у нас в итоге Сбер, ВТБ с дочками ну и конечно банк Россия.
      • ох
        30.08.2017, 21:27:21
        0
        На кой ляд их столько много? Всё равно никому доверия нет,каждый себе в ущерб работать не будет. Развелось бездельников ничего не производят, а ищут пути наживы за счёт населения. Чем меньше нахлебников, тем лучше.
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