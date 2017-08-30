В субботу временно ограничат движение по некоторым улицам

В Усинске в момент празднования Дня работника нефтяной, газовой и топливной промышленности будет ограничено движение транспортных средств по некоторым улицам.

Как сообщается на сайте администрации города, второго сентября 2017 года будет временно ограничено движение транспорта по следующим улицам:

C 10.00 до 18.00 (праздничная торговля) и с 20.00 до 22.30 (организация салюта) – по ул. Нефтяников от ул. Пионерская до ул. Молодежная и (в обе стороны);

С 13.00 до 14.00 участок дороги от дома №35 по ул. Молодежная до ул. Пионерская д.15;

С 14:00 по мере прохождения колонн перекресток ул. 60 лет Октября – ул. Молодежная (четная сторона), ул. Мира от ул. Нефтяников до ул. Ленина.