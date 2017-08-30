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30.08.2017 07:03
В субботу временно ограничат движение по некоторым улицам
В Усинске в момент празднования Дня работника нефтяной, газовой и топливной промышленности будет ограничено движение транспортных средств по некоторым улицам.
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Как сообщается на сайте администрации города, второго сентября 2017 года будет временно ограничено движение транспорта по следующим улицам:

C 10.00 до 18.00 (праздничная торговля) и с 20.00 до 22.30 (организация салюта) – по ул. Нефтяников от ул. Пионерская до ул. Молодежная и (в обе стороны);

С 13.00 до 14.00 участок дороги от дома №35 по ул. Молодежная до ул. Пионерская д.15;

С 14:00 по мере прохождения колонн перекресток ул. 60 лет Октября – ул. Молодежная (четная сторона), ул. Мира от ул. Нефтяников до ул. Ленина.

Комментарии (2)

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  • Тия
    30.08.2017, 7:46:20
    -18
    Надоели. Каждый раз как праздник они весь город блокируют. Сколько можно то. Дай те проезд хоть во время салюта. А если дождь? Никто на ночь глядя не попрется в даль смотреть его.
    • Алкшка
      30.08.2017, 8:59:33
      17
      Если тебе не нравится сиди дома ленивая задница, привыкли свои толстые зады возить на авто!
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