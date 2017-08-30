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30.08.2017 08:15
Рыбу спасти не удалось
Откуда посреди леса появились тысячи рыбёшек?
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В лесу по дороге не Колву, за автодромом, после паводка образовалось озеро. В озеро это попала рыба. Но вот буквально неделю назад озеро стремительно начало высыхать, а рыба оказалась в плену.

Теперь грибники случайно могут натолкнуться вот на такую картину.

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(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (19)

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  • father
    30.08.2017, 8:22:32
    -1
    Порода какая? У рыбы?)))
    • Goos
      30.08.2017, 8:43:43
      0
      В луже только сорная выживет. Скорее всего плотва и язь.
  • Знаток рыбы
    30.08.2017, 8:43:05
    0
    Детёныши Carcharodon carcharias
  • Затойчи
    30.08.2017, 8:54:12
    -6
    Силявка это обыкновенная . Можно жарить . Правда кишки выпускать хлопотно . Но вкусна, зараза . А вот таранка с неё получается вообще класс . Соли, сущи и ешь как семечки .
    Можно типа шпроты с неё делать . Тоже ничего . Только глаза на зубах хрустят .
    • меченому клипсой
      30.08.2017, 9:38:58
      7
      Силявка она же уклейка она же верховодка. Вкусовые качества описаны точно-только у нас она НЕ ВОДИТСЯ.
      • Затойчи
        30.08.2017, 10:02:06
        -10
        Да конечно - не водится . Ага . Я её иногда ловлю развлечения ради . И на фото она .
        Лучше расскажи, тебе щеночек из мусорного бака понравился ? Себе оставишь ? Или подрастишь и назад к мусорному контэйнеру выкинишь .
        И как там судьба у щенков Ниф-нифа, Наф-нафа и Нуф-нуфа . Которых ты из заброшенного летнего нужника выудила ? Выкинули на улицу уже ?
        • father
          30.08.2017, 11:38:27
          1
          В нашем детстве, это называлось "синтявкой".)))
          Мы ее мешочком ловили, для наживки, на более крупную рыбу
        • Ек
          30.08.2017, 19:19:46
          1
          никогда не водилась уклейка в Усинском районе. свои пьяные бредни и фантазии оставь при себе
  • -_-
    30.08.2017, 8:58:42
    7
    Грибов нет, хоть рыбу соберём)
  • *!*
    30.08.2017, 9:18:06
    5
    вот что в лесу искал чувак в трусах !
  • Гость
    30.08.2017, 9:32:48
    1
    мне одной кажется, что текст написан "коряво"??
  • 123
    30.08.2017, 9:52:04
    1
    Это ж ЙАААЗЗЗЬЬ!!!
  • БГБ
    30.08.2017, 10:08:39
    0
    Где их родители?
    • Затойчи
      30.08.2017, 11:02:10
      -4
      Это жЫвАдёры наигрались и в лес умирать рыбок выкинули . Нужно деньги в Верном Друххе рыбкам на похороны и памятник собирать .
      • БГБ
        30.08.2017, 11:25:19
        -2
        А может выпускатели мальков
        промахнулись?
        • Затойчи
          30.08.2017, 11:30:46
          -6
          Прицел сбился :-) ?
        • ох
          30.08.2017, 18:50:06
          0
          Ага, до реки не довезли. Жалко рыбешек.
  • Оса
    30.08.2017, 13:31:07
    -2
    Не та ли это рыбка, которую должны были в реку выпустить расти и размножаться....
  • ***
    30.08.2017, 21:17:23
    0
    Прошли дожди...озерца сейчас уже не высыхают...у высохшем озерце дно другое.илистое ...похоже действительно на выброшенную рыбку умышлено,на мальков.Надеюсь отличить породу не трудно...
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