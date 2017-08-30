30.08.2017 08:15
Рыбу спасти не удалось
Откуда посреди леса появились тысячи рыбёшек?
В лесу по дороге не Колву, за автодромом, после паводка образовалось озеро. В озеро это попала рыба. Но вот буквально неделю назад озеро стремительно начало высыхать, а рыба оказалась в плену.
Теперь грибники случайно могут натолкнуться вот на такую картину.
(с) Усинск.Онлайн
Можно типа шпроты с неё делать . Тоже ничего . Только глаза на зубах хрустят .
Лучше расскажи, тебе щеночек из мусорного бака понравился ? Себе оставишь ? Или подрастишь и назад к мусорному контэйнеру выкинишь .
И как там судьба у щенков Ниф-нифа, Наф-нафа и Нуф-нуфа . Которых ты из заброшенного летнего нужника выудила ? Выкинули на улицу уже ?
Мы ее мешочком ловили, для наживки, на более крупную рыбу