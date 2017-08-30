Рыбу спасти не удалось

Откуда посреди леса появились тысячи рыбёшек?

В лесу по дороге не Колву, за автодромом, после паводка образовалось озеро. В озеро это попала рыба. Но вот буквально неделю назад озеро стремительно начало высыхать, а рыба оказалась в плену.

Теперь грибники случайно могут натолкнуться вот на такую картину.

(с) Усинск.Онлайн