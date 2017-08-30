Усинские баскетболисты провели выездные сборы в Сербии

Сборная команда Усинска по баскетболу выезжала этим летом на сборы в Сербию.

Команда по баскетболу из Усинска в полном составе выехала на сборы в дружественную Сербию. Там ребята провели большое количество различных тренировок и товарищеских встреч. Это получился незабываемый отдых с пользой для тела и спортивного опыта игроков.

Поездка оказалась осуществима благодаря общим усилиям администрации города Усинск, родителей игроков и спонсоров команды.

Команда под управлением тренеров Виктора Мишка, Егора Глотова и тренера по физической подготовке Андрея Осиповского провела подготовку к предстоящему игровому сезону.

В этом год ребята обещают показать максимум своих возможностей и привезти несколько победных кубков и золотых медалей в Усинск.

(с) Усинск.Онлайн