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30.08.2017 09:01
Усинские баскетболисты провели выездные сборы в Сербии
Сборная команда Усинска по баскетболу выезжала этим летом на сборы в Сербию.
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Команда по баскетболу из Усинска в полном составе выехала на сборы в дружественную Сербию. Там ребята провели большое количество различных тренировок и товарищеских встреч. Это получился незабываемый отдых с пользой для тела и спортивного опыта игроков.

Поездка оказалась осуществима благодаря общим усилиям администрации города Усинск, родителей игроков и спонсоров команды.

Команда под управлением тренеров Виктора Мишка, Егора Глотова и тренера по физической подготовке Андрея Осиповского провела подготовку к предстоящему игровому сезону.

В этом год ребята обещают показать максимум своих возможностей и привезти несколько победных кубков и золотых медалей в Усинск.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (2)

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  • 11
    30.08.2017, 11:09:29
    8
    Молодцы парни! Ждем чемпионский кубок!
  • Житель
    30.08.2017, 21:04:00
    1
    Браво
    Родителям
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