Новости соседей: Администрация НАО одобрила законопроект об однопроцентной ипотеке

После общественного обсуждения он будет внесён в Собрание депутатов.

Администрация Ненецкого автономного округа на заседании во вторник одобрила изменения в закон «Об обеспечении доступного жилищного кредитования для граждан в НАО», дающие старт проекту 1-процентной ипотеки, сообщает "НАО24". Ныне действующий закон предполагает субсидирование из окружного бюджета ставки по жилищным кредитам жителей НАО до уровня 5% годовых, при этом жильё должно приобретаться только на первичном рынке. Максимальный срок субсидирования составляет 10 лет. Как сообщил на заседании первый заместитель руководителя Департамента финансов и экономики НАО Сергей Михайлов, поправками предлагается установить размер субсидии как разницу между кредитной ставкой банка и ставкой 1% годовых. При этом полностью до уровня 1% будут субсидироваться кредиты, рыночная банковская ставка по которым не превышает 2 процентных пункта по сравнению с ключевой ставкой ЦБ (с 19 июня ключевая ставка составляет 9%). Срок субсидирования по каждому кредиту увеличивается с 10 до 15 лет. Требование о том, что жильё приобретается только на первичном рынке, снимается, но в отношении объектов недвижимости на вторичном рынке вводятся ограничения: жилой дом, где приобретается квартира, должен быть кирпичным, панельным или монолитно-бетонным, он должен быть построен не более чем 15 лет назад, а стоимость квадратного метра не должна превышать 65 тыс. рублей (на первичном рынке – 75 тыс.)

Из действующей ипотечной программы будет исключена возможность кредитования под индивидуальное жилищное строительство. Для частных застройщиков скоро будет запущена отдельная льготная кредитная программа, отметил Сергей Михайлов. По его словам, после запуска программы 1-процентной ипотеки заёмщики Московского индустриального банка, воспользовавшиеся программой 5-процентной ипотеки, смогут перезаключить с МИнБанком кредитный договор на новых, более выгодных условиях. Таких заёмщиков – 41 человек, сумма выданных им кредитов – 117,7 млн рублей. – Принципиально важно, что в кредитном договоре будет прописана ставка именно 1%, – отметил губернатор Игорь Кошин. – Субсидирование и всё, что с ним связано, не станет для граждан головной болью, это будут договорные отношения администрации с кредитными организациями. Важно также, что это будет «длинная» – 15-летняя – ипотека. А, значит, средний платёж по кредиту не будет превышать стоимости аренды квартиры, при том что это будет своё, а не чужое жильё. Законопроект пройдёт общественное обсуждение, для этого он будет опубликован на сайте Департамента финансов и экономики НАО. Кроме того, документ будет вынесен на обсуждение общественного совета при департаменте. После этого он будет внесён в Собрание депутатов НАО. Его рассмотрение должно состояться на сентябрьской сессии.