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30.08.2017 11:27
Новости соседей: Администрация НАО одобрила законопроект об однопроцентной ипотеке
После общественного обсуждения он будет внесён в Собрание депутатов.
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Администрация Ненецкого автономного округа на заседании во вторник одобрила изменения в закон «Об обеспечении доступного жилищного кредитования для граждан в НАО», дающие старт проекту 1-процентной ипотеки, сообщает "НАО24". Ныне действующий закон предполагает субсидирование из окружного бюджета ставки по жилищным кредитам жителей НАО до уровня 5% годовых, при этом жильё должно приобретаться только на первичном рынке. Максимальный срок субсидирования составляет 10 лет. Как сообщил на заседании первый заместитель руководителя Департамента финансов и экономики НАО Сергей Михайлов, поправками предлагается установить размер субсидии как разницу между кредитной ставкой банка и ставкой 1% годовых. При этом полностью до уровня 1% будут субсидироваться кредиты, рыночная банковская ставка по которым не превышает 2 процентных пункта по сравнению с ключевой ставкой ЦБ (с 19 июня ключевая ставка составляет 9%). Срок субсидирования по каждому кредиту увеличивается с 10 до 15 лет. Требование о том, что жильё приобретается только на первичном рынке, снимается, но в отношении объектов недвижимости на вторичном рынке вводятся ограничения: жилой дом, где приобретается квартира, должен быть кирпичным, панельным или монолитно-бетонным, он должен быть построен не более чем 15 лет назад, а стоимость квадратного метра не должна превышать 65 тыс. рублей (на первичном рынке – 75 тыс.)

Из действующей ипотечной программы будет исключена возможность кредитования под индивидуальное жилищное строительство. Для частных застройщиков скоро будет запущена отдельная льготная кредитная программа, отметил Сергей Михайлов. По его словам, после запуска программы 1-процентной ипотеки заёмщики Московского индустриального банка, воспользовавшиеся программой 5-процентной ипотеки, смогут перезаключить с МИнБанком кредитный договор на новых, более выгодных условиях. Таких заёмщиков – 41 человек, сумма выданных им кредитов – 117,7 млн рублей. – Принципиально важно, что в кредитном договоре будет прописана ставка именно 1%, – отметил губернатор Игорь Кошин. – Субсидирование и всё, что с ним связано, не станет для граждан головной болью, это будут договорные отношения администрации с кредитными организациями. Важно также, что это будет «длинная» – 15-летняя – ипотека. А, значит, средний платёж по кредиту не будет превышать стоимости аренды квартиры, при том что это будет своё, а не чужое жильё. Законопроект пройдёт общественное обсуждение, для этого он будет опубликован на сайте Департамента финансов и экономики НАО. Кроме того, документ будет вынесен на обсуждение общественного совета при департаменте. После этого он будет внесён в Собрание депутатов НАО. Его рассмотрение должно состояться на сентябрьской сессии.

Комментарии (8)

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  • оленевод Бельдыев
    30.08.2017, 12:29:54
    29
    БРАВО-вот это и называется-О ЛЮДЯХ ДУМАЮТ
    Когда видишь таких чиновников-мне сразу грустно становится-чего же нашей Республике и городу так не везет с чиновниками. И не надо тут писать о численности населения да коофициенте. Дело в подходе.И самое главное -землю они всю свою грамотно сдаю в аренду нефтяникам-благодаря чему и пользуются "молочными реками да кисельными берегами" ))))) А наши могут только радостно подписывать пустые соглашения о партнерстве,да радоваться мелочевке в виде детских площадок, тропы здоровья, аллеи дружбы и семьи. Хоть и на том спасибо-другие и такого городу не дают, однако высасывают все что можно и нельзя.

    P.S. помните мульт Кто подставил кролика Роджера???? В начале есть диалог о мультяшных героях и фраза одного дельца :"Вся прелесть в том-что они работают за орешки"
    так вот-НАО "на орешки" не ведется. И итог этого такие вот статьи, уровень жизни и средний по выходу на пенсию -который в разы отличается от Усинского.
    • оленевод Бельдыев
      30.08.2017, 18:02:48
      2
      КОНТРАСТЫ - ОНИ и МЫ
      1)Сергей Гапликов вошел в ТОП-20 губернаторов

      и только за сегодня закрытые для комментариев статьи с громогласными названиями.

      2)Сергей Гапликов поручил обеспечить транспортную доступность сысольской деревни
      3)В Сыктывдинском районе в рамках «Народного бюджета» к 1 октября будут отремонтированы общественные колодцы
      ....как то верилось изначально в приставку и.о......а что получается......входит в курс дела.......где то я уже это слышал.
      • ***
        30.08.2017, 21:26:00
        1
        Сколько раз бывала в Нарьян-Маре, каждый раз удивлялась насколько отношения между людьми там отличаются. Климат еще суровее нашего, но народ более открытый, доброжелательный. Очень развито чувство собственного достоинства. У нас все временщики в основном, а они считают себя хозяевами на своей земле. Очень ценится профессионализм в работе, а не наличие связей и т.д.
        Есть и другие отличия, и они как-то все не в нашу пользу.
        И к сожалению тут ничего не попишешь..
  • Оса
    30.08.2017, 13:27:19
    18
    Действительно, стоит по доброму позавидовать нашим соседям.
    А ведь наш регион считается гораздо богаче.
    Вопрос: где деньги, господа жулики?
  • ((()))
    30.08.2017, 14:08:57
    7
    Кламм
    Кроме хорошей ипотеки .их руководство еще и дорогу строит,а коми все на. Вот они да НЕФТЯНКИ браво
  • *!*
    30.08.2017, 15:12:22
    6
    Ещё лошадиные силы под капотом оплачиваются по другим ставкам ......
  • БГБ
    30.08.2017, 16:14:54
    6
    Пора
    переселяться.
  • Осе
    30.08.2017, 21:08:14
    1
    Как в песне В.Высоцкого:"Где деньги,Зин?"...О каких деньгах может идти речь? Фирмы где зарегистрированные? - В Москве...налог значит туда же.Магазины где зарегистрированные? - В Сибири...налог пошел туда же...
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