В верховье Печоры обнаружено кладбище древних пещерных медведей

Уральские палеонтологи обнаружили кладбище пещерных медведей в верховье реки Печора в Республике Коми.

Как отметил старший научный сотрудник Института экологии растении и животных Уральского отделения РАН Павел Косинцев, находкам около 40 тыс. лет, пишет "НАО24".

– В летний полевой сезон в верховье Печоры было найдено кладбище пещерных медведей. Там обнаружены разные особи: от молодых до старых. В экспедиции участвовали сотрудники Института экологии растении и животных Уро РАН, а также учёные Горного института Уро РАН в Перми, – рассказал он ТАСС.

По словам Косинцева, примерный возраст находок – 40 тыс. лет.

– Они достаточно хорошо сохранились из-за микроклимата, который был в пещере. Мы будем проводить исследования с этими останками, в частности, изучать особенности морфологии, потому что интересно, как они жили на севере, – отметил собеседник агентства.

Он также добавил, что в следующем году учёные планируют вернуться в пещеру, чтобы продолжить исследования.

– Кроме того, нам предстоит вывести все останки медведей для анализа, – подчеркнул Косинцев.

Ранее сообщалось, что во время полевого сезона 2016 года уральские учёные также провели раскопки единственного в мире кладбища гигантских пещерных львов, которое было обнаружено в 2015 году в пещере Иманай в национальном парке «Башкирия».

Тогда они обнаружили более 500 останков древних львов, которые были примерно в 1,5 раза больше современных африканских. Кроме того, там были найдены кости малого пещерного медведя и каменные орудия человека мустьерской эпохи.

Позже на основе найденных фрагментов ученым впервые удалось реконструировать череп гигантского льва. Теперь специалисты планируют совместно с коллегами из Австрии провести исследования по установлению точного возраста костей гигантского хищника.