В Усинске оперативники изъяли 17 игровых компьютеров из незаконного казино

Сотрудниками полиции Усинска пресечена деятельность незаконного игорного заведения.

Сотрудниками ОМВД России по г. Усинску на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на предупреждение, выявление и пресечение преступлений и административных правонарушений в сфере организации и проведения незаконных азартных игр с использованием игрового оборудования.

Так, сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по г. Усинску проведены мероприятия, в ходе которых установлены факты осуществления незаконной игорной деятельности, под видом торговли бинарными опционами в одном из дилинговых центров, расположенном в торговой организации по ул. Строителей г. Усинска.

В результате мероприятий изъяты 17 компьютеров, на которых осуществлялись незаконные азартные игры, а также денежные средства, полученные от посетителей заведения в качестве ставок. Собранные материалы преданы в следственный отдел по г.Усинску СКР по Республике Коми для принятия процессуального решения.

За период с 2015 по 2017 год сотрудниками ОЭБ и ПК ОМВД России по г.Усинску совместно с представителями следственных органов пресечена деятельность ряда незаконных игорных клубов, возбуждено 10 уголовных дел, предусмотренных ст. 171.2 УК РФ, виновные лица привлечены к уголовной ответственности.

МВД по Республике Коми напоминает, что организация и проведение азартных игр вне игровых зон, запрещена Федеральным законом от 24.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», которым определены 5 зон на территории Российской Федерации, где подобная деятельность разрешена.