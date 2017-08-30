В Усинске оперативники изъяли 17 игровых компьютеров из незаконного казино

Сотрудниками ОМВД России по г. Усинску на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на предупреждение, выявление и пресечение преступлений и административных правонарушений в сфере организации и проведения незаконных азартных игр с использованием игрового оборудования.
Так, сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по г. Усинску проведены мероприятия, в ходе которых установлены факты осуществления незаконной игорной деятельности, под видом торговли бинарными опционами в одном из дилинговых центров, расположенном в торговой организации по ул. Строителей г. Усинска.
В результате мероприятий изъяты 17 компьютеров, на которых осуществлялись незаконные азартные игры, а также денежные средства, полученные от посетителей заведения в качестве ставок. Собранные материалы преданы в следственный отдел по г.Усинску СКР по Республике Коми для принятия процессуального решения.
За период с 2015 по 2017 год сотрудниками ОЭБ и ПК ОМВД России по г.Усинску совместно с представителями следственных органов пресечена деятельность ряда незаконных игорных клубов, возбуждено 10 уголовных дел, предусмотренных ст. 171.2 УК РФ, виновные лица привлечены к уголовной ответственности.
МВД по Республике Коми напоминает, что организация и проведение азартных игр вне игровых зон, запрещена Федеральным законом от 24.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», которым определены 5 зон на территории Российской Федерации, где подобная деятельность разрешена.
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