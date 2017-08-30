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30.08.2017 13:46
В Усинске оперативники изъяли 17 игровых компьютеров из незаконного казино
Сотрудниками полиции Усинска пресечена деятельность незаконного игорного заведения.
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Сотрудниками ОМВД России по г. Усинску на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на предупреждение, выявление и пресечение преступлений и административных правонарушений в сфере организации и проведения незаконных азартных игр с использованием игрового оборудования.

Так, сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по г. Усинску проведены мероприятия, в ходе которых установлены факты осуществления незаконной игорной деятельности, под видом торговли бинарными опционами в одном из дилинговых центров, расположенном в торговой организации по ул. Строителей г. Усинска.

В результате мероприятий изъяты 17 компьютеров, на которых осуществлялись незаконные азартные игры, а также денежные средства, полученные от посетителей заведения в качестве ставок. Собранные материалы преданы в следственный отдел по г.Усинску СКР по Республике Коми для принятия процессуального решения.

За период с 2015 по 2017 год сотрудниками ОЭБ и ПК ОМВД России по г.Усинску совместно с представителями следственных органов пресечена деятельность ряда незаконных игорных клубов, возбуждено 10 уголовных дел, предусмотренных ст. 171.2 УК РФ, виновные лица привлечены к уголовной ответственности.

МВД по Республике Коми напоминает, что организация и проведение азартных игр вне игровых зон, запрещена Федеральным законом от 24.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», которым определены 5 зон на территории Российской Федерации, где подобная деятельность разрешена.

Комментарии (5)

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  • а еще
    30.08.2017, 16:20:05
    5
    когда пресекут деятельность женщин нижайшего социального поведения? Их рекламой испохаблен весь город.
    • Так
      30.08.2017, 16:43:55
      3
      ведь это (проститутки) кому-то на руку, также как кавказские таксисты без лицензии. Я сегодня, как законопослушный гражданин стал пристегиваться, а ОН мне: Да не пристегивайся, не остановят.... Вот тебе и Правоохранительные органы, что проститутки, что люди спустившие с гор - никто ничего не боится...
      • усинка
        30.08.2017, 20:18:06
        0
        У них диаспора, которая имеет не последнее слово в Усинске, вот поэтому они такие бессмертные
  • ***
    30.08.2017, 19:28:13
    1
    Кавказские таксисты.к стати, не просто без лицензии...лица без регистрации...если есть регистрация-то они и сами не ведают где и у кого...Но объединят их общее :есть спрос,есть предложение.
  • Ольга
    30.08.2017, 19:43:07
    1
    В торговом здании около 3 школы проводятся какие-то раскопки. Наверное бункер строят для любителей поиграть или в сауне посидеть. Это здание школе принадлежит или нет?
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