Воркутинская рок-группа "Форпост" выступит на фестивале в Усинске

Уже в эту субботу в Усинске состоится рок-фестиваль под открытым небом на главной площади города. Зажигать едут группы со всей республики, в том числе и гости из Воркуты.

фото из архива группы

Как сообщил в интервью редакции "Усинск.Онлайн" фронтмен рок-группы "Форпост" Андрей Мосягин, они играют уже порядка трех лет.

- "Форпост" мы собрали в 2014 году, - рассказывает Андрей. - В Усинске еще никто из нашей группы не был. С одной стороны очень хочется посетить ваш замечательный город, а с другой стороны переживаем о том, как нас воспримет ваша публика.

Ребята в основном выступают в родной Воркуте, также их приглашали на съемки в Сыктывкар на телепередачу "Вечерний jam", что выходила на телеканале "Юрган". Отметилась группа выступлением на день района в Усть-Куломе, и в самом главном рок-проекте Республике Коми на Сосногорском рок-фестивале. Жюри фестиваля отметило перспективную группу и удостоило третьего места.

- В этом году мы записали демо-альбом "Белым по чёрному", - рассказывает Андрей, - получилось очень не плохо, даже не смотря на то, что мы подошли к этому делу по-любительски. В альбом вошли одиннадцать песен. В основном мы исполняем песни собственного сочинения и других авторов близких нам по духу. С радостью едем в Усинск, где ещё никто из нас не был.

Напомним, на фестиваль помимо группы "Форпост" из Воркуты приедут гости из Ухты группа "Изнутри", "Old School Komi" из Сыктывкара и завтра расскажем про гостей из Инты. Начало концертной программы в 18:00.

(с) Усинск.Онлайн