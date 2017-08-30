91 штраф за тонировку

И это только за одну неделю. Полиция Усинска активно взялась за борьбу с нарушителями в тонированных автомобилях.

Только за одну неделю сотрудники ГИБДД выявили 91 факт нарушения усинцами правил тонировки стёкол автомобиля.

Согласно действующему законодательству, светопропускная способность лобового стекла и передних стекол должна быть не меньше 70%. Однако по-прежнему многие водители игнорируют требования Технического регламента и управляют транспортными средствами с излишне тонированными стеклами, что в свою очередь существенно сказывается на безопасности дорожного движения, ведь нередко причиной аварии является недостаточная видимость в темное время суток, а излишняя тонировка на стеклах автомобилей еще больше ограничивает видимость для водителя.

Кроме того, на автомобилях с тонировкой могут передвигаться преступники, которые пользуются такой "маскировкой" для дальнейшего совершения или сокрытия правонарушений.

Размер штрафа за тонировку, превышающую нормы, составляет 500 рублей. При этом водителю на месте предлагается снять пленку со стекол. Если тот не соглашается устранить неисправность, то помимо административного штрафа сотрудник полиции выдает водителю «требование», в котором указывает на обязанность водителя снять тонировку и впредь её на стекла авто не наносить. В противном случае к водителю будет применена ч.1. ст. 19.3. КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции…», максимальная санкция которой предусматривает административный арест до 15 суток.

(с) Усинск.Онлайн