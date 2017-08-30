91 штраф за тонировку

Только за одну неделю сотрудники ГИБДД выявили 91 факт нарушения усинцами правил тонировки стёкол автомобиля.
Согласно действующему законодательству, светопропускная способность лобового стекла и передних стекол должна быть не меньше 70%. Однако по-прежнему многие водители игнорируют требования Технического регламента и управляют транспортными средствами с излишне тонированными стеклами, что в свою очередь существенно сказывается на безопасности дорожного движения, ведь нередко причиной аварии является недостаточная видимость в темное время суток, а излишняя тонировка на стеклах автомобилей еще больше ограничивает видимость для водителя.
Кроме того, на автомобилях с тонировкой могут передвигаться преступники, которые пользуются такой "маскировкой" для дальнейшего совершения или сокрытия правонарушений.
Размер штрафа за тонировку, превышающую нормы, составляет 500 рублей. При этом водителю на месте предлагается снять пленку со стекол. Если тот не соглашается устранить неисправность, то помимо административного штрафа сотрудник полиции выдает водителю «требование», в котором указывает на обязанность водителя снять тонировку и впредь её на стекла авто не наносить. В противном случае к водителю будет применена ч.1. ст. 19.3. КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции…», максимальная санкция которой предусматривает административный арест до 15 суток.
(с) Усинск.Онлайн
все и так знаюь, популярная личность
PS: Хоть 1 нарушение из вышеперечисленного, не обжалуйте в подразделении, не поленитесь подать в суд и только в суд жалобу на незаконно вынесенное постановление, при замере светопропускаемости ваших стекол в автомобиле снимайте на видео действия полицаек, задавайте впоросы по поводу температуры разрешенной, влажности воздуха, приборе для измерения, сертификат на прибор, удостоверение у полицейского о допуске для работы с данным прибором, в суде предоставите видеозапись в качестве доказательства нарушений при проведении измерений тонировки, все неустранимые сомнения будут трактоваться в вашу пользу и по 1.5 КоАП судья отменит постановление, если было вынесено 19.3 смело подавайте жалобу в суд и прокуратуру по 286 УК РФ, поскольку светопропускаемость мерялась с нарушением государственных стандартов, то следовательно и постановление вынесено в отношении Вас незаконно, следовательно и дальнейшее требование об устранении тонировки на месте незаконно, а следовательно на лицо превышение служебных полномочий, а значит - 286 УК РФ, только массовые уголовные дела в отношении полицаек смогут привести в чувство систему беспредельщиков в погонах, тем быстрее они сами начнут досконально изучать законодательство и давать наверх своим руководителям информацию о том, что некоторые законы и подзаконные акты противоречат друг другу, а порой и основному закону страны -
Конституции РФ
PS2: Только знание законодательства оградит добропорядочных граждан от беспредела и нарушения законодательства беспредельщиками в форме сотрудников правоохранительных органов.