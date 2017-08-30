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30.08.2017 14:35
91 штраф за тонировку
И это только за одну неделю. Полиция Усинска активно взялась за борьбу с нарушителями в тонированных автомобилях.
prozenty.jpg

Только за одну неделю сотрудники ГИБДД выявили 91 факт нарушения усинцами правил тонировки стёкол автомобиля.

Согласно действующему законодательству, светопропускная способность лобового стекла и передних стекол должна быть не меньше 70%. Однако по-прежнему многие водители игнорируют требования Технического регламента и управляют транспортными средствами с излишне тонированными стеклами, что в свою очередь существенно сказывается на безопасности дорожного движения, ведь нередко причиной аварии является недостаточная видимость в темное время суток, а излишняя тонировка на стеклах автомобилей еще больше ограничивает видимость для водителя.

trebovanija-gosta-po-tonirovke.jpg

Кроме того, на автомобилях с тонировкой могут передвигаться преступники, которые пользуются такой "маскировкой" для дальнейшего совершения или сокрытия правонарушений.

Размер штрафа за тонировку, превышающую нормы, составляет 500 рублей. При этом водителю на месте предлагается снять пленку со стекол. Если тот не соглашается устранить неисправность, то помимо административного штрафа сотрудник полиции выдает водителю «требование», в котором указывает на обязанность водителя снять тонировку и впредь её на стекла авто не наносить. В противном случае к водителю будет применена ч.1. ст. 19.3. КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции…», максимальная санкция которой предусматривает административный арест до 15 суток.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (20)

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  • АК-47
    30.08.2017, 15:55:46
    0
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    • 30.08.2017, 15:57:19
      1
      Витя, ты не афигел наши слова воровать?
  • ватсон
    30.08.2017, 16:01:02
    25
    В Усинске очень "тяжело "бороться с тонировкой,кругом брат, сват,сотрудник правохранитель или сотрудник администрации.с простых смертных давно уже все содрали,правилу этому уже лет 15. Остались вот такие богом поцелованные
    • ага
      30.08.2017, 16:18:19
      8
      +100500
    • Иська
      30.08.2017, 16:22:34
      3
      Ха-ах насмешил, да сотрудников администрации за людей не считают, какие им поблажки=)
      • ujq
        30.08.2017, 16:29:37
        8
        Та ладно!? Ты что ли "Усатый" тут пишешь? ))) Эт скорее вы никого за людей не считаете ))
        • Иська
          30.08.2017, 17:19:08
          2
          Как спалил меня? По ай пи вычислил?
          • ujq
            30.08.2017, 17:22:25
            3
            никнейм знакомый просто )))
            • Киська
              30.08.2017, 17:42:26
              1
              Блин, вот из-за тебя теперь пришлось перелогинится.
              • Изя
                30.08.2017, 17:57:46
                1
                Ты же новый никнейм спалил, умник=}
        • Хаха
          30.08.2017, 17:26:37
          6
          А ведь заметьте даже уточнять не надо кто такой усатый
          все и так знаюь, популярная личность
          • матрац
            30.08.2017, 17:37:03
            3
            уССатый
  • Знать
    30.08.2017, 18:30:33
    8
    Тут у каждой обезьяны овощной драндулетка затонирована в том числе и лексус с номером 111, его тоже оштрафуют гибддшники или они друзей не штрафуют?
    • небожители мы
      30.08.2017, 18:54:02
      5
      нет чтобы пример показывать и с других спрашивать-они сами себя возносят над всеми! Смотрите нам нас р ать на законы!
    • 111
      30.08.2017, 19:46:21
      1
      Так у нас почти все лехусы с номером 111.
  • ***
    30.08.2017, 19:22:50
    -1
    Что за манеры?! Да смотрите каждый на себя...четко знайте :"да,я законопослушный гражданин",,,все...а то тот "уссатый" ...другой еще чего -нибудь...
  • 3,14да тебе Пухлый
    30.08.2017, 20:10:40
    4
    Пухлый гоняет на 10ке русь православная тонирован. Скоро бесы за тобой придут. Много плохих дел ты сделал хорошим людям...
    • 123
      30.08.2017, 22:23:15
      0
      ну да, ну да, как бы тебе 3,14да не пришла
  • сердж
    30.08.2017, 20:14:21
    4
    Давно пора Кавказ вообще обошел летают как на танках
  • Тонер
    30.08.2017, 21:47:18
    -1
    Изучайте НПА и проблем с попрошайками - документофилами на дороге не будет
    Перед началом измерений необходимо убедиться в соответствии условий окружающей среды (температуры и влажности воздуха) допустимым значениям для проведения измерений в соответствии с разделом 1 «Условия испытаний» ГОСТа 27902-88, а именно: • температура (+15 до +25) С; • давление от 86 до 106 кПа; • относительная влажность воздуха (+40 до +80)% В ходе проверки светопропускаемости стекла, сотрудник ДПС должен соблюдать общие технические условия, указанные в п. 4.7. ГОСТ 5727-88 и разделе 1 “Условия испытаний” ГОСТа 27902-88. Правильность тонировки проверяют тауметром. Если у инспектора ГИБДД он отсутствует, провести замер он не может. У тауметра должна быть сертификация, а также опломбирован корпус. Поврежденность пломбы и копия, а не подлинник, сертификата, обязуют сотрудника ДПМ отпустить нарушителя. Дождь и влажность воздуха от 45 до 80 % не позволяют проводить проверку тонировки. В этом случае сотрудник ДПС обязан предоставить возможность провести измерения в сухом помещении. Не нужно стесняться напоминать полицейским об этом правиле. К атмосферному давлению предъявляются аналогичные требования. Оно может иметь интервал от 645 до 795 мм. ртутного столба. Существуют приборы, измеряющие светопропускную способность затемняющей пленки при температурах теплее — 10 градусов. Если температура ниже, сотрудник ДПС не имеет права проверять тонировку на дороге Инспектор должен специальными приборами замерить атмосферное давление, температуру и уровень влажности. Если таких приборов нет, водитель вправе уехать с места проверки. Обязательно присутствие понятых. Замер делают из трех точек на стекле. Если светопропускную способность проверяют лишь в одном месте, это говорит о нарушении правил замера тонировок. Только стационарные посты имеют право осуществлять замеры тонировки стекол.
    PS: Хоть 1 нарушение из вышеперечисленного, не обжалуйте в подразделении, не поленитесь подать в суд и только в суд жалобу на незаконно вынесенное постановление, при замере светопропускаемости ваших стекол в автомобиле снимайте на видео действия полицаек, задавайте впоросы по поводу температуры разрешенной, влажности воздуха, приборе для измерения, сертификат на прибор, удостоверение у полицейского о допуске для работы с данным прибором, в суде предоставите видеозапись в качестве доказательства нарушений при проведении измерений тонировки, все неустранимые сомнения будут трактоваться в вашу пользу и по 1.5 КоАП судья отменит постановление, если было вынесено 19.3 смело подавайте жалобу в суд и прокуратуру по 286 УК РФ, поскольку светопропускаемость мерялась с нарушением государственных стандартов, то следовательно и постановление вынесено в отношении Вас незаконно, следовательно и дальнейшее требование об устранении тонировки на месте незаконно, а следовательно на лицо превышение служебных полномочий, а значит - 286 УК РФ, только массовые уголовные дела в отношении полицаек смогут привести в чувство систему беспредельщиков в погонах, тем быстрее они сами начнут досконально изучать законодательство и давать наверх своим руководителям информацию о том, что некоторые законы и подзаконные акты противоречат друг другу, а порой и основному закону страны -
    Конституции РФ
    PS2: Только знание законодательства оградит добропорядочных граждан от беспредела и нарушения законодательства беспредельщиками в форме сотрудников правоохранительных органов.
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