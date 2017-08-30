Женщина в беспамятстве украла 2 куртки

Причём обе - мужские.

В полицию Усинска обратились двое мужчин - посетителей кафе "Шашлычная". У них в неизвестном направлении куда-то "ушли" куртки. Свидетели указали, что вещи прихватила с собой некая женщина. Её личность и местонахождение были в скором времени установлены. Впрочем, признавать свою вину она не стала, ссылаясь на то, что куртки ей не нужны и даром - зачем их ещё и красть?

Доводы похитительницы сошли на нет, когда ей показали видеозапись, на которой зафиксирован факт кражи.

Оказалось, что дама была настолько пьяна, что сама не может объяснить, зачем забрала чужие вещи.

Впрочем, дело возбуждать не стали из-за малозначительности - общая ущерб от "кражи" составил 1800 рублей.

(с) Усинск.Онлайн