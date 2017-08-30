Ежегодный августовский педсовет дал старт новому 2017-2018 учебному году

В преддверии нового учебного года представители педагогической общественности муниципалитета встретились на традиционном общем педсовете под названием «Современное образовательное пространство МО ГО «Усинск»: векторы развития».

Всех приглашенных в холле и коридорах школы №5 встречали разделенные по тематическим зонам информационные стенды, выставки работ учащихся и несколько демонстрационно-презентационных площадок «Усинское образование — территория развития».

Этот масштабный педсовет знаменует старт нового учебного года и является неким подведением итогов всего сделанного в прошлом учебном году и определяет приоритеты на новый год.

В работе педагогического совета принял участие руководитель МО ГО «Усинск» Станислав Хахалкин, заместитель руководителя по социальной сфере Татьяна Анисимова, депутаты Совета города Александр Усачев, Ирина Виряльченкова.

Первым поприветствовал и поздравил педагогов с началом нового учебного года Станислав Хахалкин. Пожелав им талантливых учеников и новых свершений в профессиональной деятельности, он вручил заслуженные награды усинским педагогам. Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ награждена педагог дополнительного образования МАУ ЦДОД Нина Ивановна Назарова, Почетной грамотой Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми награждены: методист управления образования Наталья Ивановна Трофимова, воспитатель детского сада общеразвивающего вида № 20 Лариса Елисеевна Вокуева, учитель истории и обществознания СОШ №4 с углубленным изучением отдельных предметов Елена Юрьевна Панкова.

Также, в Год добрых дел, в 96-летие Республики Коми, в рамках соглашения о сотрудничестве ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» и республики 10 муниципалитетов получили в подарок автобусы для ребят. И наш Усинск в их числе: директору СОШ №5 Николаю Гусеву торжественно вручены ключи от нового автобуса, специально оборудованного для перевозки детей.

Продолжил тему награждения депутат Совета МО ГО «Усинск», представитель ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» — постоянного социального партнера нашего муниципалитета, Александр Усачев вручил ряду учеников городских и сельских школ дипломы лауреатов именной премии от своего предприятия – за отличную учебу и победы в олимпиадах в минувшем учебном году.

В рамках повестки педсовета прозвучало несколько докладов: «Система образования городского округа «Усинск»: от реалий к перспективам развития», «Качественное образование — уверенный шаг в будущее», «Изменение подходов к организации углубленного изучения отдельных учебных предметов, предметных областей в условиях ФГОС нового поколения» и другие.

Докладчики рассказывали о методической работе в современной школе, основанной на достижениях науки и передового педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса системы взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства каждого учителя, делились опытом использования возможностей современных информационных систем для управления качеством образования.

Завершая мероприятие, прошло чествование молодых специалистов, которые ежегодно пополняют педагогические коллективы общеобразовательных учреждений муниципалитета.