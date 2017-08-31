В Минэкономразвития разъяснили, как и кого будут штрафовать за техосмотр

На днях стало известно, что в министерстве готовится законопроект, вносящий новации в техосмотр,что вызвало немало вопросов в водительской среде.

Любые изменения в этой области коснутся чуть ли не каждой второй семьи. Сегодня по дорогам страны колесят более 50 миллионов машин. И каждая из них раз в год или два года проходит эту обязательную процедуру.

В соответствии с предложенным министерством законопроектом водителей, у которых закончился техосмотр, будут сурово наказывать. А выявлять просроченный ТО станут с помощью камер фотовидеофиксации нарушений. Напомним, что проект, который сейчас разрабатывается Минэкономразвития, предполагает внести в ныне действующую систему проверки технического состояния транспорта существенные изменения.

Самое безболезненное для водителей изменение - это передача единой автоматизированной информационной системы техосмотра из рук МВД в руки Российского союза автостраховщиков.

Передача контроля за операторами техосмотра в руки Ространснадзора тоже особенно на водителях не скажется.

Приборы видеофиксации на дорогах будут связаны с базой данных о техосмотре и выявят тех, кто его не прошел

Но фото и видеоконтроль за процедурой техосмотра на станциях уже может создать проблемы.

А автоматическая фотовидеофиксация такого нарушения, как управление транспортным средством, не прошедшим техосмотр, - еще более серьезная проблема. Сегодня многие автовладельцы превращают техосмотр в фикцию. Просто покупают диагностическую карту у страховщика.

Ни для кого не секрет, что большинство автовладельцев в техосмотре видят только дополнительный налог. Многие из них даже не стремятся пройти эту процедуру самостоятельно, а предпочитают купить диагностическую карту. Благо предложений - масса.

Ее предлагают заказать через интернет с доставкой на дом. При этом обещают, что все данные поступят в Единую автоматизированную информационную систему техосмотра.

Есть еще один способ, которым пользуются автомобилисты, чтобы лишний раз не заезжать на техосмотр. Диагностическая карта требуется только при оформлении полиса ОСАГО. Если до конца срока действия диагностической карты остается пару дней, то полис ОСАГО оформить можно. А техосмотр можно не проходить.

Как пояснили в Минэкономразвития, чтобы избежать таких ситуаций, предусматривается включение в закон об ОСАГО дополнительной меры стимулирующего воздействия. Страховщик получит право так называемого регрессного требования потерпевшего к виновнику аварии, у которого нет техосмотра. То есть страховщик выплатит ущерб пострадавшему. Но с виновника аварии взыщет ту сумму, которую он заплатил, раз виновник ездил без техосмотра.

Диагностическую карту оператор будет заполнять непосредственно в электронной системе

Сегодня операторы техосмотра выдают на руки бумажный вариант диагностической карты. Но это еще не означает, что в ЕАИС ТО появилась соответствующая запись. Если страховщик при заключении договора ОСАГО не нашел информации о техосмотре в этой базе, но ему предъявили бумажный документ, он не может отказать в заключении договора.Таким образом поддельный техосмотр становится легальным. Ведь на дорогах его не проверяют.

Минэкономразвития настаивает на том, что диагностическую карту оператор будет заполнять непосредственно в электронной системе. Таким образом страховщики избавятся от бумажных карт, а информация в ЕАИС ТО будет попадать моментально. Контроль за деятельностью операторов будет передан Ространснадзору. Это ведомство сможет в случае выявления нарушений, лишать операторов лицензии.

Напомним, что Минэкономразвития предлагает наказывать автовладельцев, которые не прошли техосмотр в автоматическом режиме. То есть камеры, которые стоят на дорогах, будут сверять номера автомобилей с ЕАИС ТО. Если машины в базе не окажется, то ее хозяину будет выписан штраф. Пока предполагается, что он составит 800 рублей. За внесение в базу данных ложной информации работнику станции ТО грозит штраф 80 тысяч рублей. А оператору за поддельную карту - до 500 тысяч рублей.

Компетентно

Сергей Ефремов, заместитель исполнительного директора РСА:

В целом внесение изменений в закон о техосмотре назрел. За шесть лет его действия выявились пробелы и проблемы. В первую очередь с ЕАИС ТО. В Эту базу необходимо передать РСА, чтобы вся информация входила через одно окно.

Много диагностических карт продается через посредников. Поэтому необходимо введение фото и видеофиксации самой диагностики автомобиля.

Также необходимо отказаться от бумажной диагностической карты. Этот документ должен быть только в электронном виде.

Единственная возможность заставить водителей проходить техосмотр - включение регрессного иска к виновникам аварии, у которых срок действия диагностической карты истек. А также наладка работы операторов. Видеоконтроль за прохождением техосмотра не решит проблемы. Машина пришла, ее сфотографировали, техосмотр прошла, но неисправности никто не проверял.

Игорь Моржаретто, автообозреватель "Вести FM":

Введение регрессного требования поможет навести порядок. Но видеофиксация прохождения техосмотра не поможет исправить ситуацию. Видеозаписи будут фиктивными. А потом где и за чей счет хранить такой объем информации?