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31.08.2017 08:28
Погода в Усинске: дожди и порывистый ветер
Прогноз настраивает, что сентябрь начнется с влияния очередного дождливого циклона.
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фото: Евгений Волдаев

В большинстве районов пройдут небольшие, а в отдельных восточных районах — сильные дожди, не исключены и грозы. Из-за облачной погоды по ночам ещё относительно тепло — 5...10С, а днем — всего 11...16С.

В четверг, в перерыве между циклонами, на большей части территории, за исключением крайнего севера, дожди прекратятся, но при этом заметно холодными станут ночи: ожидается 0...5С, в низких местах в северных и центральных районах возможны заморозки до -1С. Днем воздух будет прогреваться до 13...18С, а в праздничный день на юге возможно повышение до 22С.

Температура сегодня ночью: +6...+8 °C

Температура днём: +13...+15 °C
облачно с прояснениями
ночью небольшой, днем умеренный дождь, ветер: ЮЗ, З, умеренный, ночью и утром порывистый.

Комментарии (4)

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  • почему молчат
    31.08.2017, 9:47:23
    2
    что произошло на доме 7 на Молодежной? Почему людей эвакуировали?
    • ...
      31.08.2017, 10:16:14
      1
      Это не там, где плита перекрытия рухнула (по слухам)?
      • 111
        31.08.2017, 11:34:05
        0
        ну она как бы еще не рухнула, исходя из новой статьи в УО
  • ....
    31.08.2017, 10:36:38
    0
    Это на Молодёжной д.9
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