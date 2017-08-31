Погода в Усинске: дожди и порывистый ветер

Прогноз настраивает, что сентябрь начнется с влияния очередного дождливого циклона.

фото: Евгений Волдаев

В большинстве районов пройдут небольшие, а в отдельных восточных районах — сильные дожди, не исключены и грозы. Из-за облачной погоды по ночам ещё относительно тепло — 5...10С, а днем — всего 11...16С.

В четверг, в перерыве между циклонами, на большей части территории, за исключением крайнего севера, дожди прекратятся, но при этом заметно холодными станут ночи: ожидается 0...5С, в низких местах в северных и центральных районах возможны заморозки до -1С. Днем воздух будет прогреваться до 13...18С, а в праздничный день на юге возможно повышение до 22С.

Температура сегодня ночью: +6...+8 °C

Температура днём: +13...+15 °Cоблачно с проясненияминочью небольшой, днем умеренный дождь, ветер: ЮЗ, З, умеренный, ночью и утром порывистый.