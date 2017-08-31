Группа "Севериада" едет на рок-фестиваль в Усинск

В грядущую субботу в Усинске пройдет рок-фестиваль с участием групп из Республики Коми. Сегодня речь пойдет о гостях из города Инта.

фото из архива группы

Как отмечает фронтмен группы «Севериада» Алексей Попов, они впервые показались на публике в ноябре 2009 года, на молодежном этно-фестивале «Койташ» в Сыктывкаре. Однако датой основания группы они считают март 2009 года.

Как отмечает Алексей, изначально группа была основана с намерениями исполнять рок-музыку с вокалом и текстами на коми языке. В самом начале творческого пути, из-за неимения помещения для репетиций, группа играла в бревенчатой бане на окраине города.

- Шло время, нас стали приглашать на различные фестивали. В 2010 году выступили на рок-фесте в Сосногорске, в 2011 на первой «Ыбице», потом на второй тоже, - делится своими впечатлениями Алексей Попов, - всех выступлений уже и не вспомнить.

Группы «Севериада» играла практически во всех городах Коми, кроме Усинска. Были с выступлениями даже в Нарьян-Маре и Петрозавдске. В прошлом году ребята приняли участие в международном фестивале «Палэзян» в Ижевске в Республике Удмуртия.

- В основном, наши выступления связаны с мероприятиями этно и финно-угорской направленности. Сторонние наблюдатели характеризуют нашу музыку как фолк-рок. Песни исполняем как на коми, так и на русском, - заключил Алексей.

Напомним, в субботу пройдет рок-концерт на площади им. А.Босовой. Помимо "Севериады" из Инты к нам приедут гости из Ухты группа "Изнутри", "Old School Komi" из Сыктывкара, группа "Форпост" из Воркуты. Начало концертной программы в 18:00.

(с) Усинск.Онлайн