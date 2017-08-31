Жильцов девятиэтажки в Усинске отселили из-за смещения плиты перекрытия

Вчера в Усинске в доме по ул. Молодежная, №9, при плановом осмотре выявлена деформация конструкции в чердачном помещении первого подъезда. Пострадавших нет. Проведено информирование населения. На месте события работала оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона.
Свыше 40 жильцов девятиэтажного жилого дома отселили в Усинске республики Коми после смещения плиты перекрытия, угроза обрушения пока отсутствует. Об этом рассказали в экстренных службах региона. Там уточнили, что несущие конструкции не повреждены. Часть людей находятся в пункте временного размещения. Стоит отметить, что помощь в расселении также оказало общество "ЛУКОЙЛ-Коми". Сегодня планируется экспертная оценка дома на возможность его дальнейшей эксплуатации.
Сегодня, 31 августа в Усинск прибывает специалист полномочной организации из Сыктывкара для проведения экспертной оценки состояния конструкций чердачного помещения.
Вы текст когда читаете вы понимаете что у человека не то что удивление, у него паника, и он комментарий оставляет такой с издевкой и смайлом, не потому что злорадствует, а потому что одуревает от происходящего в нашем городе.
От того что настолько всем безголовым наплевать на жизни людей, что уже опасность приблизилась.
И причины того разрушения многим известны.
И сколько дому лет, тоже. Только опомнились сейчас почему то....
Пока все соки не выжмут кое-кто, не успокоится видимо :((
Только забывают что там могут и дети быть и человеческие жизни...