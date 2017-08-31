Жильцов девятиэтажки в Усинске отселили из-за смещения плиты перекрытия

На Молодежной 9 произошло чрезвычайное происшествие, связанное с деформацией конструкции в чердачном помещении первого подъезда жилого дома.

фото: 11.mchs.gov.ru

Вчера в Усинске в доме по ул. Молодежная, №9, при плановом осмотре выявлена деформация конструкции в чердачном помещении первого подъезда. Пострадавших нет. Проведено информирование населения. На месте события работала оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона.

Свыше 40 жильцов девятиэтажного жилого дома отселили в Усинске республики Коми после смещения плиты перекрытия, угроза обрушения пока отсутствует. Об этом рассказали в экстренных службах региона. Там уточнили, что несущие конструкции не повреждены. Часть людей находятся в пункте временного размещения. Стоит отметить, что помощь в расселении также оказало общество "ЛУКОЙЛ-Коми". Сегодня планируется экспертная оценка дома на возможность его дальнейшей эксплуатации.

Сегодня, 31 августа в Усинск прибывает специалист полномочной организации из Сыктывкара для проведения экспертной оценки состояния конструкций чердачного помещения.