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31.08.2017 10:36
Жильцов девятиэтажки в Усинске отселили из-за смещения плиты перекрытия
На Молодежной 9 произошло чрезвычайное происшествие, связанное с деформацией конструкции в чердачном помещении первого подъезда жилого дома.
Mol_9.jpg
фото: 11.mchs.gov.ru

Вчера в Усинске в доме по ул. Молодежная, №9, при плановом осмотре выявлена деформация конструкции в чердачном помещении первого подъезда. Пострадавших нет. Проведено информирование населения. На месте события работала оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона.

Свыше 40 жильцов девятиэтажного жилого дома отселили в Усинске республики Коми после смещения плиты перекрытия, угроза обрушения пока отсутствует. Об этом рассказали в экстренных службах региона. Там уточнили, что несущие конструкции не повреждены. Часть людей находятся в пункте временного размещения. Стоит отметить, что помощь в расселении также оказало общество "ЛУКОЙЛ-Коми". Сегодня планируется экспертная оценка дома на возможность его дальнейшей эксплуатации.

Сегодня, 31 августа в Усинск прибывает специалист полномочной организации из Сыктывкара для проведения экспертной оценки состояния конструкций чердачного помещения.

Комментарии (15)

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  • Ек
    31.08.2017, 10:49:40
    -2
    Скоро в кинотеатрах!!! Во всех панельных домах города Усинска
  • ...
    31.08.2017, 10:53:56
    0
    Вот так чел приезжает с вахты, а дом огорожен, куда идти непонятно...
  • Житель дома напротив
    31.08.2017, 11:04:18
    4
    Стоит отметить, что помощь в расселении также оказало общество "ЛУКОЙЛ-Коми"???? А что Администрация опять самоустранилась? Расселили в маневренный фонд или куда?
  • гость
    31.08.2017, 11:18:49
    3
    и это все перепланировки, со сносом несущих стен.
  • ТВ
    31.08.2017, 11:20:48
    0
    Жителю дома напротив
    Сказали же: "... в пункте временного размещения", а остальные по друзьям-родственникам.
    • ох
      31.08.2017, 11:24:54
      -1
      Хорошо, что заметили до того, как рушиться начал. вот трагедии нам как-то не нужны....
  • 111
    31.08.2017, 11:32:32
    -4
    что, теперь в Усинске дома скоро начнут как карточные домики складываться??? О_О
    • (((((
      31.08.2017, 11:38:07
      0
      Ужас(((слава Богу ,что никто не пострадал..
    • 111
      31.08.2017, 11:40:22
      -2
      херли кто-то минусы ставит?? ополоумели что ли??
      • 111-у
        31.08.2017, 11:43:52
        2
        Переживаешь,что не поддерживают? Твоя работа?? Или злорадствуешь на бедой?
        • 111
          31.08.2017, 12:01:54
          0
          у меня слов нет.
          Вы текст когда читаете вы понимаете что у человека не то что удивление, у него паника, и он комментарий оставляет такой с издевкой и смайлом, не потому что злорадствует, а потому что одуревает от происходящего в нашем городе.
          От того что настолько всем безголовым наплевать на жизни людей, что уже опасность приблизилась.
          И причины того разрушения многим известны.
          И сколько дому лет, тоже. Только опомнились сейчас почему то....

          Пока все соки не выжмут кое-кто, не успокоится видимо :((
          Только забывают что там могут и дети быть и человеческие жизни...
  • Габе
    31.08.2017, 11:45:15
    0
    Ну срок службы панелек 50 лет...к тому же из-за болот и вечной мерзлоты даже с учетом наличия свайного фундамента возможны деформации основания....а еще и изменения конструктивной схемы здания (перепланировки/магазины на первых этажах и т.д.)....в общем это не первый и далеко не последний случай.....
  • Он
    31.08.2017, 11:49:05
    1
    А как же капитальный ремонт многоквартирных домов? Интересно, кто нибудь понесёт за это ответственность?
  • Артём
    31.08.2017, 11:54:55
    -1
    И за эти квартиры просили до 4 миллионов! аххааа еще и в ипотеку некоторые брали.
  • ))
    31.08.2017, 11:57:52
    0
    в ходе планового осмотра - в 9 вечера ??
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