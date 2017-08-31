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31.08.2017 12:23
Четвертое сентября: марафон подарков и сюрпризов продолжается
В этом году усинцев ждёт масса интересных мероприятий, посвящённых 33 – летию Усинска.
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Администрация МО ГО «Усинск» приготовила для своих горожан и гостей города порядка 20 мероприятий, которые пройдут более чем на 10 площадках Усинска. Второго сентября пройдет основная программа мероприятий, а четвертого сентября усинцев ждут особые сюрпризы.

Подарок для любителей экстрима

Совсем скоро в нашем городе появится скейтодром. Данная площадка будет оснащена современными элементами для скейтеров, роллеров и детей, увлекающихся катанием на спортивных велосипедах. При проектировании данного проекта были учтены все пожелания горожан и проведены консультации с экспертами в этой области.

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Любители экстрима, 4 сентября на открытие скейтодрома вас ждет мастер-класс по скейтбордингу.

Подарок для любителей природы

В Усинске появится продолжение экологического маршрута для горожан и гостей города. Тропа здоровья- прекрасное место для тех, кто хочет отдохнуть от шумного города. Прежде чем отправиться на Тропу, запаситесь орешками. Здесь вы точно повстречаете белок и сможете покормить их с рук.

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Итак, в 12.20 торжественное открытие второй очереди «Тропы здоровья» и скейтодрома

Сюрприз для меломанов

4 сентября в 20:00 на площади А. М. Босовой выступит легендарный коллектив «Хор Турецкого». Вход свободный. Концерт состоится при поддержке Правительства Республики Коми и ООО «Лукойл-Коми».

Комментарии (10)

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  • оленевод Бельдыев
    31.08.2017, 12:56:43
    16
    Спасибо конечно, только тем временем у соседей при поддержке администрации одобряют
    Законопроект «Об обеспечении доступного жилищного кредитования для граждан в НАО», дающие старт проекту 1-процентной ипотеки. Может когда нибуть и Усинцы доживут до такой толковой поддержки.
    • Здравый смысл
      31.08.2017, 13:01:03
      5
      Усинцы перживут когда в НАО массово перезжать начнут, а эта гнилуха на болотах так и останется загнивать, да в лесу освещение делать для освоения бюджетных средств и дальнейшего нытья про то что денег нет в бюджете на детские сады, школы, зато есть на аллеи с чушью что по молодежной, что в лесу...
  • я сам прихожу
    31.08.2017, 13:45:14
    6
    Да и скейтодром под снег сдавать самое оно))
    Усинск как всегда впереди планеты всей.
    • Мда
      31.08.2017, 14:06:18
      5
      Что ж вы все время чем-то не довольны то? Вам не надо, другим надо! Все свои жалобы в письменном виде в администрацию..
      • Алексей
        31.08.2017, 14:12:39
        4
        Согласен! Мы например с друзьями на скейтах уже давно, теперь хоть будет конкретная площадка для этого.
  • Артемий
    31.08.2017, 14:12:08
    -9
    Когда там гулять?)) Летом комары, потом мошка, потом холодно, зимой все под снегом. Скоро тут одни вахтовики останутся...Местные все уезжают..
    • Артемию
      31.08.2017, 17:27:21
      1
      Бедненький Артемий, эх куда вас занесло, аж почти на крайний север, где комары и мошки, холодно зимой и ещё эти ..вахтовики..... Может вам на юга податься, в цивилизацию....
      А вы не местный, поэтому не уезжаете?
  • н
    31.08.2017, 15:16:39
    4
    Артемию----Ящик пива и на диван....
    До поныть как все плохо...
  • ВладиМир
    31.08.2017, 18:15:39
    0
    А почему нельзя было крытый скейтодром сделать? Умки не хватило что ли. Вот это был бы подарок
  • молодцы
    31.08.2017, 20:47:40
    -1
    Наш Усинск хорошеет:)
    Молодцы и спасибо-"Лукойлу"!
Последние комментарии
  • 111 , 31.08.17, 21:46
    2
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