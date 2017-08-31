Четвертое сентября: марафон подарков и сюрпризов продолжается

В этом году усинцев ждёт масса интересных мероприятий, посвящённых 33 – летию Усинска.

Администрация МО ГО «Усинск» приготовила для своих горожан и гостей города порядка 20 мероприятий, которые пройдут более чем на 10 площадках Усинска. Второго сентября пройдет основная программа мероприятий, а четвертого сентября усинцев ждут особые сюрпризы.

Подарок для любителей экстрима

Совсем скоро в нашем городе появится скейтодром. Данная площадка будет оснащена современными элементами для скейтеров, роллеров и детей, увлекающихся катанием на спортивных велосипедах. При проектировании данного проекта были учтены все пожелания горожан и проведены консультации с экспертами в этой области.

Любители экстрима, 4 сентября на открытие скейтодрома вас ждет мастер-класс по скейтбордингу.

Подарок для любителей природы

В Усинске появится продолжение экологического маршрута для горожан и гостей города. Тропа здоровья- прекрасное место для тех, кто хочет отдохнуть от шумного города. Прежде чем отправиться на Тропу, запаситесь орешками. Здесь вы точно повстречаете белок и сможете покормить их с рук.

Итак, в 12.20 торжественное открытие второй очереди «Тропы здоровья» и скейтодрома

Сюрприз для меломанов

4 сентября в 20:00 на площади А. М. Босовой выступит легендарный коллектив «Хор Турецкого». Вход свободный. Концерт состоится при поддержке Правительства Республики Коми и ООО «Лукойл-Коми».