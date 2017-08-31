В честь Дня работника нефтяной и газовой промышленности мы разыгрываем смартфон

В канун празднования главного события нашего нефтяного края наша редакция запускает конкурс, по итогу которого мы подарим смартфон.

Наша редакция решила подарить случайному подписчику нашей группы в социальной сети "Вконтакте" мобильный телефон.

Условия розыгрыша просты. Надо являться пользователем глобальной сети "Вконтакте", то есть быть зарегистрированным на этом сайте. Зайти в нашу группу, сделать репост записи с условиями конкурса к себе на личную страничку и ждать окончания конкурса.

Итоги конкурса мы решили подвести в понедельник, 4 сентября. Победителю привезем подарок и вручим лично. Пусть именно вам улыбнется удача.

В недалеком будущем мы планируем большой конкурс с огромным количеством подарков. С наступающим вас праздником, дорогие горожане и гости города.

(с) Усинск.Онлайн