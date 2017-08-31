Юрий Орлов рассказал о готовности школ к новому учебному году

В Усинском филиале Общественной приемной Главы РК состоялась "Прямая линия" на тему: «Готовность образовательных учреждений к новому учебному году». На вопросы граждан ответили: руководитель Управления образования Юрий Орлов и главный специалист отдела общего образования Гульнара Залученова.

Что подразумевается под словом «готовность» образовательных учреждений к новому учебному году?

- Готовность образовательных учреждений к новому учебному году – это обеспечение учебниками, укомплектованность кадрами, подготовка материально-технической базы учреждения. Можно говорить о готовности, и что касается соблюдения правил пожарной безопасности, санитарных правил и прочее. На сегодняшний день у надзорных органов к образовательным учреждениям вопросов нет. Что касается проведения ремонтных работ, то они практически закончены во всех образовательных учреждениях.

Решается ли как-то вопрос со второй сменой?

- Мы решаем этот вопрос. Три школы занимаются во вторую смену, это 3, 4 и 7. Самая загруженная у нас 4 школа. Изыскана возможность открыть в ней два учебных кабинета, что уменьшит количество детей, которые будут заниматься во вторую смену. Полностью решение этой проблемы возможно только со строительством новой школы.

Полностью ли школы укомплектованы кадрами?

- Кадрами школы укомплектованы полностью. На сегодняшний день заявлена только одна вакансия – учителя информатики, но это никак не скажется на учебном процессе.

Обеспечены ли школы учебниками или что-то нужно будет докупать?

- Учебники заказаны, этот вопрос на контроле. Большая их часть уже поступила. До конца августа будут выполнены контрактные обязательства. Вопрос приобретения учебников родителями не стоит. Школы готовы предоставить необходимое количество учебников.

Каждый ученик с первого по четвертый класс, а так же ученики кадетских классов и коррекционной школы получат к первому сентября традиционный тематический дневник, который в этом году посвящен истории республики.

Учреждения дополнительного образования: КСК, ЦДОД, музыкальная школа, они на сколько готовы к учебному году?

- В зоне ответственности Управления образования находится одно учреждение дополнительного образования – Центр дополнительного образования детей. Детская школа искусств подчиняется Управлению культуры, все спортивные учреждения подчиняются Управлению физической культуры и спорта. Что касается ЦДОД, то с нового учебного года мы всерьез занимаемся учебными программами, которые этот Центр реализует. Мы отказались от образовательных программ, которые не востребованы. Уже в прошлом году появились новые направления, прежде всего это программы технической направленности, творческих направлений. Планируется 1 сентября открытие на базе ЦДОД мастерской-лаборатории робототехники. Это первый шаг к реализации большого долгосрочного проекта «Город будущего». Так же первая школа начинает реализовывать две большие программы дополнительного образования: 1 – это проект «Шахматы» и 2 - это проект «Самбо в школе».

Какова готовность детских садов?

- С детскими садами у нас все хорошо, в силу того, что требование Президента майского указа об обеспечении доступности детскими садами для детей в возрасте от 3 до 7 лет мы выполнили еще в прошлом году. На повестке дня стоит вопрос о том, чтобы к 2020 году обеспечить доступность детскими садами детей в возрасте от 2х месяцев до 3 лет. По закону детские сады имеют право принимать детей с 2х месяцев. Таких детей у нас сегодня более 500. И стоит вопрос, если все родители захотят привести таких малышей в детский сад, мест в детских садах может не хватить. Поэтому строительство новой школы – это решение сразу трех проблем: 1). Решается вопрос со второй сменой; 2). Освобождается здание 7 школы, возвращаем туда детский сад и 3). Будет создано специализированное образовательное учреждение нового типа. Тему новой школы никто не забыл, но эти вопросы не решаются быстро.

Расскажите о группах кратковременного пребывания в детских садах.

- Группы кратковременного пребывания – это группы, куда можно приводить детей на 2-3 часа в день. У нас такие группы есть в 24 детском саду и в Центре развития ребенка. Посещать группу могут детки от года, как бы адаптироваться к детскому саду. Услуга вполне востребована и если будет возникать потребность, то мы увеличим количество таких групп.

Много ли у нас детей с проблемами здоровья?

- Таких детей много и с каждым годом их становится все больше. К нам обращаются родители, руководители школ для прохождения детьми территориальной психолого-медико-психологической комиссии. На ней детям определяется дальнейший образовательный маршрут, т.е. определяется по адаптированной программе ребенку учиться или по общеобразовательной. К сожалению, деток, которые не могут освоить общеобразовательную программу в силу своего здоровья у нас много. Для детей с психической задержкой развития созданы условия в пятой школе, там есть комната психологической разгрузки, есть специалисты, которые работают с такими детьми.