Комментарии (16)

Усинск.Онлайн запускает новую рубрику "Контрольный вопрос"

В этой рубрике мы будем задавать вопросы и получать на них ответы от контролирующих учреждений Усинска и Республики. И первый наш гость - усинское отделение Роспотребнадзора.

Мы привыкли говорить так - "Роспотребнадзор". Полностью же учреждение называется "Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в городе Усинске". Начальник отдела, главный государственный санитарный врач по городу Усинск - Стахиева Елена Александровна.

Вопрос: Как Вы оцениваете санитарно-эпидемиологическую обстановку на территории МО ГО "Усинск" в сфере торговли?

Ответ: Результаты государственного санитарно-эпидемиологического надзора на объектах торговли Усинска свидетельствуют о нестабильности санитарно-эпидемиологической ситуации на объектах торговли, занятых реализацией пищевой продукции. Хозяйствующими субъектами не принимается достаточных мер по созданию безопасных условий реализации продукции, сохранению здоровья населения. При проведении мероприятий по контролю выявляются нарушения санитарно-эпидемиологических требований к санитарно-техническому состоянию предприятий торговли, санитарно-эпидемиологических требований к санитарно-техническому содержанию помещений организаций, нарушения по условиям мытья инвентаря, условий хранения продукции, неудовлетворительного уровня профессиональной подготовки, санитарной культуры и производственной дисциплины на объектах.

Вопрос: На основании чего можно совершить проверку или наказать недобросовестного продавца? Является ли основанием для проведения внеплановой проверки сообщения о правонарушениях в сфере торговли, размещённые в сети Интернет, в СМИ?

Ответ: В соответствии с ч.2 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» основанием для проведения внеплановой проверки является поступление в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган,

осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены).

Вопрос: Имеются ли в вашем ведомстве иные способы и механизмы борьбы с недобросовестными предпринимателями, помимо направления потерпевшего в суд?

Ответ: За нарушения требований санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей при реализации пищевых продуктов территориальным отделом применяются меры административного принуждения в соответствии с кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации. За выявленные нарушения

санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей территориальным отделом применялись такие виды

административных наказаний как предупреждение, административный штраф, материалы дел об административных правонарушениях направлялись на рассмотрение в судебные органы, в том числе дел, по которым могло быть назначено административное наказание в виде административного приостановления деятельности, конфискации орудия совершения или предмета административного правонарушения.

Вопрос: Существуют ли проблемы, препятствующие исполнению ваших должностных обязанностей?

Ответ: Проблемой, с которой иногда приходится сталкиваться специалистам при проведении мероприятий по контролю, является не исполнение обязанности руководителя, иного должностного лица, индивидуального предпринимателя предоставить проверяющим, возможность ознакомиться с документами, связанными с проверкой, обеспечить доступ экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам.

Вопрос: Осуществляется ли работа по взаимодействию с другими ведомствами (полиция, прокуратура)?

Ответ: Взаимодействие с другими ведомствами территориальным отделом поддерживается. По требованию прокуратуры в 2017 году к совместным проверкам по выявлению в розничной торговой сети спиртосодержащей непищевой продукции привлекались сотрудники территориального отдела и сотрудники отдела полиции ОМВД по Усинску.

Вопрос: Относится ли непредоставление иили некачественное предоставление жилищно-коммунальной услуги к компетенции Управления?

Ответ: Контроль качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг не входит в компетенцию Роспотребнадзора. Роспотребнадзор контролирует выполнение требований санитарного законодательства (СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к-условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», СанПиН 42-128-4690-80 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест») и законодательства в области защиты прав потребителей, и рассматривает обращения, связанные с нарушением условий проживания. Например: повышенный уровень звука от определенного источника, повышенная влажность, плохое качество питьевой воды, оборудование и эксплуатация контейнерных площадок с нарушением санитарных требований и т.п.

В части соблюдения законодательства по защите прав потребителей территориальный отдел рассматривает обращения граждан, связанные с не доведением до потребителей информации, предусмотренной действующим законодательством.

Территориальные органы Роспотребнадзора не вправе подменять другой контролирующий орган. Уполномоченным органом, осуществляющим жилищный надзор, является Государственная жилищная инспекция, куда следует обращаться при возникновении проблем, связанных с несоблюдением требований по использованию и сохранности жилья или общего имущества в многоквартирном доме, при некачественном оказании коммунальных услуг управляющими компаниями, при неправомерности решений на общем собрании жителей многоквартирного дома, в т.ч. о выборе способа управления многоквартирным домом, при невыполнении управляющей организацией своих обязанностей по содержанию общего имущества многоквартирного дома, не соблюдении порядка предоставления коммунальных услуг или не соответствии их качества и объема установленным требованиям законодательства и тому подобное.

Направить жалобу или сообщить о факте нарушений по профилю Роспотребнадзора можно по телефону (82144)4-26-78 и е-mailу . Также, поскольку публикация в СМИ также приравнивается к обращению - предлагаем вам делиться аналогичными фактами и с нами через кнопку "Написать в редакцию".

(с) Усинск.Онлайн