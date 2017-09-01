Неспокойная Печора

Журналисты газеты "Усинская новь" в составе делегации от Усинска приняли участие в конференции "Комитета спасения Печоры". О то как это было, и что из этого вышло читайте в этом материале.

Республика Коми – один из богатейших регионов России. В недрах нашей земли скрыты запасы нефти и газа, бокситов и баритов, золота и алмазов, титановых руд и россыпей самоцветов. Над всем этим богатством раскинулись бескрайние леса и болота с краснокнижными обитателями, через которые пролегли русла глубоководных рек, наполненных рыбой.

Республика в масштабе

Места здесь суровые в обывательском понимании и, прямо скажем, не особо пригодные для так называемого комфортного проживания. Короткое комариное лето, лютые вьюжные зимы с холодами за -50 придутся не каждому по нраву. Но в этих краях издревле жили славные люди – коми: с твёрдым характером, работящий и знающий, самобытный северный народ. Шло время, поколения сменялись поколениями, изменялась и сама жизнь, и задачи, которые она ставила. Наступили времена индустриализации, а затем и промышленного бума, прокатившегося по всей планете. Самым ценным и востребованным сырьём стали вначале уголь, а затем и углеводороды. Началось бурное освоение сибирских и северных земель, при котором Республика Коми сыграла одну из важнейших ролей. Тысячи специалистов изо всех союзных республик прибыли сюда. Строились города и посёлки, шахты и инфраструктура месторождений. Вклад республики в экономику нашей державы не поддаётся измерению, потому как невозможно оценить всю самоотверженность и героизм людей, создавших ту промышленную мощь, которой обладает РК на данный момент.

Однако главное богатство земли – это народы, её населяющие. В нашем крае их сейчас более 120. Для многих этот край стал родиной по факту, остальным – по сердцу и духу. Все они проживают в гостеприимной Коми: дышат её воздухом, пьют воду из рек, кушают щедрые дары природы. Но такое мощное промышленное производство, конечно же, сказывается на экологии республики, а значит, касается каждого жителя.

Лишние люди

19 августа в городе Печоре состоялась 13-я отчётно-выборная конференция Комитета спасения Печоры – одной из старейших природоохранных организаций Коми. Узнав об открытом формате мероприятия, многие общественные организации республики делегировали своих представителей, чтобы озвучить все накопленные вопросы и не решённые задачи по проблемам экологического характера в своих муниципалитетах. Город Усинск в своё время стал «передовиком» в этом деле, попав в мировую книгу рекордов с разливом в сотню тысяч тонн нефтесодержащей жидкости, ставшим страшным наследием безалаберности коммерции 90-х. К сожалению, ряд вопросов не решён и сейчас, а так как Усинск – это и есть нефтяная столица коми земли, то усинцы, как никто другой, заинтересованы в их решении.

От Усинска на конференцию прибыло десять представителей – молодёжь, общественники, ветераны, СМИ. Им не терпелось донести до всех присутствующих в совещательном зале администрации МР «Печора» информацию о состоянии дел с экологией в районе. После регистрации участников оказалось, что прибыло 144 делегата со всей республики. Собрание обещало быть действительно представительным и многообещающе результативным.

Однако эйфория как началась, так и закончилась. Оказалось, что приехали зря – в зале уже находилось несколько десятков граждан, плотно занявших первые ряды. Все они тоже прибыли на эту экологическую конференцию, только настрой у присутствующих был немного странный. Не успели делегаты занять места, как их недвусмысленно назвали, вы не поверите – захватчиками! Кого и когда молодёжные парламентарии, журналисты и ветераны Усинска в родной республике захватили, было изначально непонятно, но затем, когда Н. Т. Братенков во всеуслышание заявил, что все прибывшие в тот день неравнодушные к экологии Коми жители чуть ли не «силы тёмные» и «казаки засланные», стало ясно: экологией здесь не пахнет. Что ж, не выгнали на улицу, и то благо.

Затем произошёл ещё один диковинный момент. Руководство КСП заявило о некой квоте на участие в количестве не более 10 человек от района. Вышло так, повторюсь, что зале уже присутствовали усинцы (сельчане), печорцы, ижемцы, устьцилемцы, и вновь прибывшим они почему-то рады не были, о чём открыто заявляли. Фактически залом управлял Николай Терентьевич Братенков, бывший глава администрации Ижмы, в прошлом – депутат Госсовета республики, на его фоне президиум КСП явно померк. Активисты движения раздали цветные листочки – мандаты с правом голоса – только нескольким десяткам людей, остальных попросили сидеть тихо. Для открытой конференции – странное начало.

Такой ход событий очень не понравился многим из присутствующих, и они попытались добиться справедливости, получить право голоса, но не тут-то было: начались крик, топот, неумолкаемые аплодисменты вперемешку с откровенными оскорблениями. На все просьбы прекратить вакханалию, звучал один ответ активиста Ивана Иванова: «Встретимся в суде!» Многие из гостей конференции впоследствии отметили не совсем корректное поведение Братенкова и Иванова, очень похожее на провокацию. По словам членов КСП, устав организации вообще не соблюдался при проведении собрания, а управлять Братенкова и Иванова вместо присутствовавшего там же действующего председателя Ф. Ф. Терентьева, собственно, никто не уполномочивал. Тем не менее от начала и до конца проведение конференции напоминало американскую телепрограмму из 90-х «Час силы духа»: реплика лидера – яростные крики адептов. Впоследствии делегаты из республики долго обсуждали в кулуарах ту неуёмную жажду власти двух вышеозначенных граждан-экологов и радикально-сектантскую форму, в которую облачили столь уважаемую в республике и за её пределами организацию, как Комитет спасения Печоры.

Огромное спасибо Роману Викторовичу Полшведкину, первому заместителю министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми, который смог привести в порядок ситуацию в зале. Как грамотный и харизматичный лидер он смог купировать «приступ любви к экологии» у ряда собравшихся. Что это было на тот момент, сказать было трудно, но тем не менее общение продолжалось, с небольшими перерывами.

Разные взгляды

Картина прояснилась позже, когда на трибуну, после отчётного доклада председателя Комитета Ф. Ф. Терентьева, начали выходить заявленные ораторы. Один за другим выступающие докладывали о проведённых митингах, пикетах, собраниях, актах противодействия. Та же часть докладов, что хоть как-то касалась проблем экологических, имела одну ясную, чёткую линию: скважины, шахты, рудники необходимо закрывать. На все возражения о том, что обнищание республики – это не совсем то будущее, основу которого закладывали предыдущие поколения, и в котором хочется видеть наших рождённых на этой прекрасной земле детей, присутствующие получали лишь ответы в виде выкриков и провокаций. Не совсем так гости представляли себе экологов, но, может, ошибались? Когда наступила очередь выступать усинцам, выйдя на трибуну, они вновь приняли на себя волну негодования в виде обвинений в продажности. Кому – не уточнялось, только крики из зала под смех Иванова и Братенкова. Видно, занятие экологией региона для них – что-то вроде весёлого шоу.

Самое интересное произошло при попытке донести до присутствующих то, что не бывает неразрешимых проблем, особенно технических, тем более в таком достаточно освоенном человечеством процессе, как нефтедобыча. Всегда есть только цена вопроса. И вот здесь необходим диалог власти, общества и бизнеса. Общество вправе требовать от производственников соблюдения всего комплекса технических нормативов при процессе бурения, эксплуатации и транспортировке нефти и газа, добыче руды, а власть должна являться гарантией положительного рассмотрения этих проблем. Даже самый краткий курс бизнеса имеет главную мысль: максимальная прибыль при минимальных затратах. Так вот, допускать эту формулу при работе с таким ядом, коим является нефть, нельзя ни в коем случае. Всё придумано до нас, как говорится, и если бы не стояло на том же юге России (не берем намеренно другие государства – поверьте, технологии у нас не хуже) станков-качалок посредине цветущего поля, не былы бы заводов с полным циклом переработки, мы бы и не поднимали тему. Просто решение всегда разное.

Государству нужна нефть, нужна руда, для того чтобы и впредь оставаться мощным, богатым и независимым игроком на мировой арене. Само оно не ведёт добычу и разработку: это прерогатива компаний (частных или государственных – здесь не суть), а компании возглавляют люди. И именно от них зависит выбор применения того или иного оборудования. И, будем предельно честны, он зачастую далёк от необходимого при опасном производстве. Вместо арматуры из надёжной уральской стали – изделия юго-восточных соседей крайне сомнительного качества. То же касается и трубопроводного транспорта и многого другого. Своевременная ревизия и плановая замена оборудования, качественный, не на бумаге, контроль над процессами, превентивные меры технологического характера — фактически сводят на нет возможность возникновения аварийных и внештатных ситуаций. Очень часто беда происходит из-за человеческого фактора: незнание, неумение, выполнение неправильно поставленных задач. Может ли нефтяная или горнорудная компания справиться с этим? Да, конечно, может! Ещё раз повторимся: экономия на оборудовании, на качественной подготовке кадров, на выборе подрядчиков, что подешевле, всегда выходит боком (мягко сказать). А разве нежелание корпораций инвестировать в создание объектов сбора, промысловой подготовки и транспортировки того же ПНГ (те самые чадящие факелы), предусмотренных проектами обустройства месторождений; установка на ФВД и ФНД катализаторов и фильтров – это проблема населения, которое потом дышит гарью и диоксидами? Здесь же крайне необходимо правовое влияние государственного регулятора: принятие жёстких нормативов и недвусмысленных правовых актов (без лазеек для промышленников).

«Незапланированных» Братенковым ораторов перебивали, за спиной кричали о регламенте, с первых рядов призывали «всё национализировать, отобрать и поделить». В общем, те ещё экологи.

Тем не менее все продолжали внимательно слушать выступающих: кто-то из них читал стихи, кто-то ругал на чём свет стоит власть и нефтяников, но никто и не думал решать наболевшие вопросы. Обратитесь к своему жизненному опыту: что на вашей памяти реально решилось криком и шантажом? Ничего. Вообще, это действо напоминало некую больницу, в которую экология обратилась за помощью в качестве пациента, но вместо консилиума врачей её встретил ансамбль песни и пляски. Этак она никогда не вылечится.

Значение конференции

Проблема экологии в республике, а особенно в пойме реки Печоры, требует незамедлительных решений. Пока особо ярые защитники природы принимали резолюцию, осуждающую власти Коми, и призывали к референдуму, делегаты Усинска познакомились с рядом удивительных и достойных людей, прекрасных представителей нашего региона. Были обсуждены многие действительно важные экологические проблемы, кои оказались практически в каждом из представленных районов. Люди готовы работать на этой ниве ради настоящего и будущего республики и её жителей. Это очень хороший знак.

Действительно, они искренне рады состоявшейся конференции Комитета спасения Печоры, которая показала реальную картину проблематики экологии Коми края. Рады, что присутствовали власть, прокуратура и лично услышали чаяния населения. Остался открытым один вопрос к тем, кто пытался всё время повернуть ход встречи в политическое русло, призывал к совершению крайне сомнительных и порой явно провокационных действий: вы вправду считаете, что озвученные вами методы дадут положительные результаты в оздоровлении природы Коми? Разве где-нибудь во всём мире конфронтация с властью приводила к решению проблем экологии? А где и когда на митинги и пикеты обращали внимание главы корпораций?

Подводя итоги поездки, представители Усинска отметили ряд ключевых моментов.

1. К сожалению, эффективность Комитета спасения Печоры в текущем состоянии как организации, представляющей площадку для решения экологических вопросов, очень ограничена. Лишение права голоса 2/3 собравшихся в зале стало просто подарком для недобросовестных промышленников: пока делили власть, забыли, зачем собрались. Мы считаем, что необходимо делать дело, а не мериться силой любви к природе. В итоге: новый состав КСП – это 29 человек, проголосовавших сами за себя. Представителен ли этот орган? Вряд ли.

2. Добрая половина усинцев так или иначе связана с «нефтянкой», а три четверти загрязнения попадает в Печору, а значит, и в Мировой океан в дальнейшем, через реки нашего района Усу и Колву. Именно наши горожане видят воочию, где именно происходит загрязнение, это они пьют воду из отравленных порой рек, но работать им от лица уполномоченной на то организации не дали. Почему? Вопрос открытый.

3. Переизбранному председателю КСП Фёдору Фёдоровичу Терентьеву усинцы искренне пожелали успехов и побед на этом нелёгком фронте и призвали к открытому сотрудничеству. Пусть Комитет спасения Печоры при его руководстве уйдёт от самоизоляции и конфронтации со всеми и вся. Наличие в организации реакционеров, политически заряженных личностей, отталкивает от комитета трезвомыслящих людей, настораживает. Митинги и протесты – это дестабилизация государства, а не решение вопросов экологии. И последнее: уйдёт отсюда производство – «вымрут» деревни и сёла. Будет производство – будет развитие. Блага цивилизации: свет, связь, транспорт и прочее – спутники промышленных центров. Захотят ли ваши дети жить возле костров? В 90-е годы закрылись сотни предприятий в моногородах, и сёла вокруг них опустели. Кто будет оплачивать транспортировку за сотни километров электроэнергии, для кого оставят операторы вышки связи (разве что с оплатой 1 000 рублей в минуту)? Производство – благо, экологический контроль – общая задача. Давайте работать!

Правильный выбор

Дорогие земляки, наша газета была и остаётся открытой площадкой для сотрудничества. Мы всегда готовы выступить посредником и участником в тех вопросах, которые затрагивают жизнь населения нашего района и республики в целом. Предотвращение загрязнения наших рек и нашего воздуха, рекультивация уже пострадавших земель не должны откладываться в долгий ящик теми, кто несёт за это ответственность по закону. Мы видим жизнь села, мы слышим его жителей. Совместно мы сможем найти решение. Вы согласитесь со мной: нет ничего смешнее, когда в какой-нибудь студии ТВ певец, танцовщица и гармонист рассуждают об экономике и геополитике державы, имея за плечами музыкальную школу. И нет ничего печальнее, когда их суждения воспринимают всерьёз. Нельзя решать глобальные вопросы на уровне эмоций. Необходима плановая работа профессионалов при поддержке государства. И тогда победа будет за нами. Мы все хотим жить в процветающей республике, с прекрасным будущим, в которой нет места сомнительным личностям, прикрывающимся масками радетелей за экологию с теперь уже всем ясными, далеко не общими с народом целями. Мы выбираем стабильную, цветущую Коми: с прозрачными озёрами и неистощимыми реками, чистым воздухом и небом, но одновременно с этим – экономически процветающую. Политиканство и провокаторство в этом не помощники. Только сотрудничество и совместные дела на благо будущего наших детей!

(с) Алексей Осипов