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01.09.2017 09:45
Жители "треснувшего" дома в Усинске вернулись в квартиры
В администрацию Усинска 30 августа поступила информация о трещине на чердаке в одном из девятиэтажных жилых домов.
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Деформацию конструкций в чердачном помещении первого подъезда дома №9 по ул. Молодежная обнаружила управляющая компания в ходе планового осмотра внутридомовых систем водо- и теплоснабжения.

Как сообщили в администрации города, жалоб от населения на нарушение условий проживания не поступало. Между тем, комиссия по ЧС приняла решение о временном отселении жителей дома. На территории городского округа 31 августа ввели режим ЧС.

Доступ всем жителям в жилой фонд закрыли до 17.00. Безопасность на территории дома обеспечили полицейские, пишет "Комиинформ".

В это время УК каждые три часа проводила мониторинг состояния деформированной конструкции на чердаке дома.

По информации МЧС Коми, из девятиэтажного дома эвакуировали и расселили 43 человека, в том числе 13 детей. На месте помощь спасателей не понадобилась, тем не менее ведомство держит ситуацию на контроле.

Сейчас на чердаке дома ведутся укрепительные работы. Жильцам разрешен доступ к месту проживания. Часть усинцев сейчас находится у родственников, часть - в одной из гостиниц города. Для людей организовано питание.

По словам руководителя администрации Усинска Станислава Хахалкина, на утро 1 сентября перекрыт доступ только в один из подъездов дома. Ситуация не ухудшается, она адекватная, бригада рабочих восстанавливает повреждения. Часть жителей вернулись в свои квартиры, часть продолжает проживать у родственников.

"Сегодня мы ждем специалистов, которые оценят ситуацию. Мы нашли строителя, который возводил этот дом. Решается вопрос о снятии режима ЧС", - заключил С.Хахалкин.

Комментарии (10)

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  • житель
    01.09.2017, 10:00:43
    15
    ...Мы нашли строителя, который возводил этот дом- что за очередной бред мэра
    • Ек
      01.09.2017, 10:04:09
      18
      Почему бред? Нашли строителя. Тот мамой поклялся, что дом надежный и с трещинами. ЧС можно симать
  • ира,
    01.09.2017, 10:33:24
    -2
    что там чердак ещё есть там крыша только
  • 1234
    01.09.2017, 10:39:46
    5
    Не куплю квартиру в этом доме..
  • МАРИНА
    01.09.2017, 10:53:50
    -3
    ВЧЕРА 31 го августа 2 двум подьезду народ ходил я мимо проходила а 1 под не ходили
  • Северный
    01.09.2017, 10:58:50
    -2
    Куплю квартиру в этом доме! Дешево!!!
    • 11
      01.09.2017, 11:33:06
      -2
      Продал квартиру в этом доме, дорого)))
  • Руш
    01.09.2017, 12:10:01
    2
    Испортил репутацию себе этот дом. При продаже квартир сразу минус 20%
    • Ё
      01.09.2017, 12:13:31
      1
      Да, но это продлится только пока шумиха идёт. Через год-другой все благополучно забудут про эту трещину и цены вернут к их нереальному уровню.
  • Руководство
    01.09.2017, 12:20:39
    3
    давай те про все дома ))) чтоб скидка была сразу при покупке )))) а то цену как будто дворец продают)))
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