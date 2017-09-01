Жулики зарабатывают

За минувшую неделю мошенники списали со счетов усинцев более 20 тысяч рублей.

В полицию Усинска только за минувшую неделю обратилось 4 человека с заявлениями о привлечении к ответственности мошенников.

Так, жулики взломали аккаунт одной из жертв "Вконтакте" и через онлайн-клиент списали 5 тысяч рублей.

Иногда потерпевшие не могут даже найти причины, почему произошло снятие - никому ничего не переводили, по "вредным" ссылкам не ходили. Так у пенсионерки из Усинска списали 9090 рублей, а ещё одна жертва лишилась 2700 рублей.

Ещё раз напомним, что необходимо соблюдать максимальную осторожность при переводе денежных средств и переходе по ссылкам в интернете.

(с) Усинск.Онлайн