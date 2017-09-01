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01.09.2017 10:15
Жулики зарабатывают
За минувшую неделю мошенники списали со счетов усинцев более 20 тысяч рублей.
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В полицию Усинска только за минувшую неделю обратилось 4 человека с заявлениями о привлечении к ответственности мошенников.

Так, жулики взломали аккаунт одной из жертв "Вконтакте" и через онлайн-клиент списали 5 тысяч рублей.

Иногда потерпевшие не могут даже найти причины, почему произошло снятие - никому ничего не переводили, по "вредным" ссылкам не ходили. Так у пенсионерки из Усинска списали 9090 рублей, а ещё одна жертва лишилась 2700 рублей.

Ещё раз напомним, что необходимо соблюдать максимальную осторожность при переводе денежных средств и переходе по ссылкам в интернете.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (6)

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  • -/
    01.09.2017, 10:56:34
    0
    С карт какого банка списывают? Напишите пожалуйста об этом, это ж очень важно
    • Он
      01.09.2017, 11:19:48
      2
      Я думаю с карт Сбербанка, чаще всего с них воруют. Самый незащищенный банк.
  • Кот Базилио и Лиса Алиса
    01.09.2017, 11:03:34
    1
    Пока живут на свете дураки,
    Обманом жить нам, стало быть, с руки
    Какое небо голубое
    Мы не сторонники разбоя,
    На дурака не нужен нож
    Ему с три короба наврешь
    И делай с ним что хошь
  • Затойчи
    01.09.2017, 11:53:59
    0
    Моя карточка не привязана к телефону . Да, мне не приходят смски, и я не могу расплатиться ей в интернете, но зато никто с неё ничего через интернет не снимет . Платежи не проходят :-) .
    Девять тысяч с бабки могли снять , к примеру, за задолжность за квартиру . Сейчас жкх может подавать на всех должников в суд а там принимают решение списком даже не информируя об этом должников . Банк же просто списывает задолжность с карточки не заморачиваясь .
  • Жулик
    01.09.2017, 12:43:00
    -1
    Ну xyли вертимся как можем.
  • !
    01.09.2017, 12:49:00
    0
    сбербанк
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