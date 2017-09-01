01.09.2017 10:15
Жулики зарабатывают
За минувшую неделю мошенники списали со счетов усинцев более 20 тысяч рублей.
В полицию Усинска только за минувшую неделю обратилось 4 человека с заявлениями о привлечении к ответственности мошенников.
Так, жулики взломали аккаунт одной из жертв "Вконтакте" и через онлайн-клиент списали 5 тысяч рублей.
Иногда потерпевшие не могут даже найти причины, почему произошло снятие - никому ничего не переводили, по "вредным" ссылкам не ходили. Так у пенсионерки из Усинска списали 9090 рублей, а ещё одна жертва лишилась 2700 рублей.
Ещё раз напомним, что необходимо соблюдать максимальную осторожность при переводе денежных средств и переходе по ссылкам в интернете.
(с) Усинск.Онлайн
Обманом жить нам, стало быть, с руки
Какое небо голубое
Мы не сторонники разбоя,
На дурака не нужен нож
Ему с три короба наврешь
И делай с ним что хошь
Девять тысяч с бабки могли снять , к примеру, за задолжность за квартиру . Сейчас жкх может подавать на всех должников в суд а там принимают решение списком даже не информируя об этом должников . Банк же просто списывает задолжность с карточки не заморачиваясь .