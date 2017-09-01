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01.09.2017 11:45
Пьяный усинец совершил ДТП и угрожал водителям
В общем, наворотил дел на несколько составов.
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На парковке дома №22 по улице Молодежной водитель при манёврах задел своим автомобилем чужое транспортное средство. Когда владельцы пострадавшего автомобиля спустились к виновнику ДТП, он предложил всё уладить без полиции, а когда узнал, что сотрудники уже в курсе и направляются к месту происшествия, начал выказывать угрозы, оскорбления и даже несколько раз пнул ногой по задней двери чужого авто.

Приехавшие сотрудники зафиксировали признаки алкогольного опьянения у гражданина. При этом он и при полицейских не стеснялся в выражениях, угрожал убить хозяев пострадавшего автомобиля.

Гражданина задержали и, как минимум, он будет лишен прав управлять автотранспортным средством. Кроме того, на рассмотрении находятся заявления об оскорблениях, угрозах и порче чужого имущества.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (2)

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  • Мда
    01.09.2017, 12:38:06
    1
    Д....б
  • !
    01.09.2017, 12:52:59
    0
    точно..
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