Пьяный усинец совершил ДТП и угрожал водителям

В общем, наворотил дел на несколько составов.

На парковке дома №22 по улице Молодежной водитель при манёврах задел своим автомобилем чужое транспортное средство. Когда владельцы пострадавшего автомобиля спустились к виновнику ДТП, он предложил всё уладить без полиции, а когда узнал, что сотрудники уже в курсе и направляются к месту происшествия, начал выказывать угрозы, оскорбления и даже несколько раз пнул ногой по задней двери чужого авто.

Приехавшие сотрудники зафиксировали признаки алкогольного опьянения у гражданина. При этом он и при полицейских не стеснялся в выражениях, угрожал убить хозяев пострадавшего автомобиля.

Гражданина задержали и, как минимум, он будет лишен прав управлять автотранспортным средством. Кроме того, на рассмотрении находятся заявления об оскорблениях, угрозах и порче чужого имущества.

(с) Усинск.Онлайн