Поздравление Альмира Бадыкова с праздником

Уважаемые усинцы, работники и ветераны нефтяной и газовой промышленности!

От всей души поздравляю вас с Днём рождения Усинска и профессиональным праздником - Днём работников нефтяной и газовой промышленности!

Для всех усинцев – это, пожалуй, самые главные и дорогие сердцу праздники. Ведь промышленное освоение нефти Тимано-Печоры началось практически одновременно с появлением нашего прекрасного города! В этом огромная заслуга тружеников нефтегазового комплекса, легендарных первопроходцев, строителей города и его первых жителей, которые обеспечивали жизнедеятельность и промышленных и социальных объектов. Ваш самоотверженный труд, преданность делу и опыт заслуживают глубочайшего уважения и признательности.

Уверен, что жители нашего города будут и впредь достойно продолжать традиции ветеранов-первопроходцев и вносить вклад в стабильное социально-экономическое развитие Республики Коми!

Искренне желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия, процветания и успехов!

Депутат Государственного СоветаРеспублики Коми Бадыков А.А.