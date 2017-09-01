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01.09.2017 14:00
Поздравление Альмира Бадыкова с праздником
Уважаемые усинцы, работники и ветераны нефтяной и газовой промышленности!
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От всей души поздравляю вас с Днём рождения Усинска и профессиональным праздником - Днём работников нефтяной и газовой промышленности!

Для всех усинцев – это, пожалуй, самые главные и дорогие сердцу праздники. Ведь промышленное освоение нефти Тимано-Печоры началось практически одновременно с появлением нашего прекрасного города! В этом огромная заслуга тружеников нефтегазового комплекса, легендарных первопроходцев, строителей города и его первых жителей, которые обеспечивали жизнедеятельность и промышленных и социальных объектов. Ваш самоотверженный труд, преданность делу и опыт заслуживают глубочайшего уважения и признательности.

Уверен, что жители нашего города будут и впредь достойно продолжать традиции ветеранов-первопроходцев и вносить вклад в стабильное социально-экономическое развитие Республики Коми!

Искренне желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия, процветания и успехов!

Депутат Государственного Совета
Республики Коми Бадыков А.А.
Последние комментарии
  • лол , 01.09.17, 18:36
    кек
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