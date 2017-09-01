Поздравление от коллектива клиники "ЛИТЕХ" с праздниками

Уважаемые усинцы! Примите искренние поздравления с Днём работников нефтяной, газовой и топливной промышленности и Днём города!

Добыча нефти и газа – это не легкий труд тысячи людей, начиная с геолога, который занимается разведкой и поиском новых месторождений газа и нефти, и заканчивая рабочими буровой установки. В России около 15% населения можно причислить к «нефтяникам». От того, насколько профессионально и качественно будет выполнена работа этих людей, зависит правильное функционирования других отраслей промышленности, бытовая жизнь граждан и других стран.

Кто из нас сможет хотя бы сутки другие обойтись без всех благ, которые обеспечивают эти люди? В наше время сложно представить жизнь без тех благ, которые мы получаем благодаря "черному золоту". Поэтому мы с большим уважением относимся к людям нефтяникам и спешим поздравить их с профессиональным праздником.

Пусть богатства земли только увеличиваются, благодаря вашему достойному, упорному, самоотверженному труду, а благополучная жизнь процветает и радует. Успехов и новых достижений в ежедневной работе, мира, изобилия, света, счастья и, конечно, огромного здоровья Вам и Вашим близким!

С уважением, коллектив "ЛИТЕХ, Клиники Семейной Медицины"