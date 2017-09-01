Поздравление от языкового клуба "English.com" с праздниками

Поздравляем всех работников нефтяной, газовой и топливной промышленности с профессиональным днём, и всех жителей Усинска с Днём города!

Работа газовиков и нефтяников – часто тяжелая и опасная. Представителям энергетического и топливного комплекса России часто приходится трудиться в тяжелых климатических условиях, подвергать риску свою жизнь и здоровье. От деятельности работников данной отрасли зависит функционирование прочих отраслей промышленности страны, ее экономическое благосостояние, а также стабильность международных отношений.

Всех работников нефтяной, газовой и топливной промышленности поздравляем с профессиональным праздником! Желаем, чтобы ваш труд всегда был по достоинству оценен! Чтобы работа приносила желанные плоды, давала результаты и была в удовольствие! Пусть всё работает как часы. Крепкого вам здоровья, много сил, процветания, развития и достатка! С праздником!

С уважением, коллектив языкового клуба "English.com"