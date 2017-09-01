У усинского предприятия арестовали имущества на 575 миллионов

После этого должник сразу перевёл 82 миллиона в счёт погашения долга.

Налоговые органы при урегулировании задолженности налогоплательщиков-организаций реализуют свои права на арест имущества должника с санкции прокурора и взыскание налога за счет иного имущества налогоплательщика.

Эти меры применяются в соответствии с положениями статей 47 и 77 Налогового кодекса РФ, когда невозможно взыскать задолженность за счет денежных средств должника, в том числе электронных.

В августе этого года в результате совместных действий УФНС России по Республики Коми, Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Республике Коми и ИФНС России по Усинску Республики Коми, с санкции прокурора Усинска арестовано недвижимое имущество должника стоимостью 575 млн рублей. После этого налогоплательщик добровольно перечислил в бюджет 82 млн рублей и направил в налоговый орган заявление о предоставлении ему рассрочки по уплате оставшейся суммы налоговых платежей.

Всего за семь месяцев 2017 года налоговыми органами республики с санкции прокуроров обеспечена сохранность имущества 18 организаций на сумму 121 млн рублей. Арест имущества в качестве способа обеспечения решения о взыскании налога был произведен в связи с неуплатой этими организациями налогов в установленный срок и наличии у налоговых органов достаточных оснований полагать, что указанные лица предпримут меры, чтобы скрыться или скрыть свое имущество.

Кроме того, в рамках исполнительских действий в Усинске были проведены совместные рейдовые мероприятия представителей налоговых органов и службы судебных приставов. В связи с неуплатой налога по вступившим в силу судебным решениям арестовано имущество нескольких организаций - здания и автотранспортные средства на сумму 22 млн рублей, из которых 2 млн рублей взыскано в бюджет.

Имущество должников будет выведено из-под ареста только после полного погашения задолженности, предоставления налогоплательщику отсрочки, рассрочки, инвестиционного налогового кредита либо в случае заключения договора о залоге имущества.