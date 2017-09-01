Поздравление Александра Лейфрида с праздниками

Искренне поздравляю вас с Днем города и Днем работников нефтяной и газовой промышленности!

Сегодня на территории городского округа «Усинск» реализуются приоритетные в масштабах всей компании «ЛУКОЙЛ» производственные программы: это, в частности, расширение производства на Усинском месторождении и Денисовском лицензионном участке. Совместно с руководством региона и муниципалитета осуществляются значимые проекты, направленные на социальное развитие территорий. Как раз накануне праздника мы открываем ряд объектов, над которыми в рамках соглашения о сотрудничестве с правительством республики нефтяники в единой команде работали с администрацией городского округа и местными жителями. Это реконструированная Тропа здоровья, «Аллея семьи», скейтдром, новый детский городок в Усинске. Мы рады сделать подарок и сельчанам: в ближайшие выходные откроются детские площадки в Усть-Усе и Новикбоже.

Особые слова благодарности в этот праздник мы адресуем первопроходцам и ветеранам нефтегазовой отрасли, которые заложили фундамент для нашей нынешней деятельности. Вы наша гордость и пример для молодежи!

Дорогие усинцы! В канун нашего общего праздника от имени многотысячного коллектива нефтяников компании «ЛУКОЙЛ» желаю всем вам счастья, здоровья, благополучия и всего самого доброго!

А. В. ЛЕЙФРИД,Вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ»,Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»,депутат Государственного Совета Республики Коми