Житель Усинска, желая заработать на спортивных ставках, лишился более 113 тысяч рублей

В век цифровых технологий и беспроводной связи все больше людей желают быстро заработать деньги в интернете. Это, конечно, возможно, при этом даже не нужно выходить из дома. Но желающие быстро и легко заработать очень часто попадают на всевозможных мошенников.

Так, в отдел полиции Усинска обратился местный житель с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве, в результате которого он лишился более 113 тысяч рублей. Потерпевший хотел заработать, делая в сети интернет ставки на спорт, сообщает пресс-служба МВД Коми.

Заявитель пояснил, что в социальной сети «Вконтакте» он нашел страницу пользователя под именем «Адель Сулейманов», который является владельцем КАЦ (Капперско аналитического центра). Со слов потерпевшего, данный гражданин получает от граждан деньги, на которые делает ставки на различные спортивные события, а также продает прогнозы спортивных игр.

Изучив официальный сайт каппера, где сообщается, что прогнозы сбываются на 90 процентов, житель Усинска тоже решил быстро и легко заработать. Он начал переписку, в которой сообщил, что хочет играть по прогнозам Аделя.

В ответ он получил сообщение о том, что для осуществления ставок необходим первоначальный взнос в размере 30 000 рублей, а также 15 000 рублей «для страховки». Денежные средства нужно было перевести на два номера кошельков «Яндекс деньги».

Житель Усинска согласился на условия незнакомца и перевел в общей сложности, с учетом процентов за переводы денег, 88 тысяч рублей. Онлайн-собеседник ответил, что деньги получил.

Спустя несколько дней усинец вновь связался с каппером, от которого узнал, что банк проигран. При этом незнакомец заверил жителя Усинска в том, что можно постараться вернуть деньги, поставив новые ставки. Для этого нужно было перевести еще 20 тысяч рублей.

Потерпевший вновь поверил незнакомцу и перевел на указанный киви-кошелек в общей сложности еще более 25 тысяч рублей. После этого житель Усинска стал ждать сообщения от каппера, но все тщетно. Заподозрив, что его обманули мошенники, гражданин обратился в полицию.

По данному факту следователями ОМВД России по г.Усинску возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

МВД по Республике Коми призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. Стоит настороженно относиться к информации, размещенной в сети интернет, о возможности легко и быстро заработать деньги, причем практически ничего не делая. Если вам предлагают перевести определённую сумму, а после обещают «золотые горы», то это, чаще всего, обман.