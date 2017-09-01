Как экономить покупая больше?

Сейчас все так быстро меняется. Столько возможностей вокруг нас, каждый день все больше новых товаров один интереснее другого.

И нам тоже хочется: поменять смартфон на новую модель, купить планшет себе, ноутбук – ребенку, и новая стиральная машинка с паром гораздо лучше той, что у нас сейчас. Осуществить свои мечты, чтобы хватило на все теперь можно в магазине «МИР».

В магазине «МИР» испытываешь ощущение праздника: много людей, много покупок, приятная суета. И все потому, что сейчас в магазинах МИР можно купить все, что Вам хочется и не заплатить ни рубля! Все это благодаря рассрочке без первого взноса, без переплат, и на 24 месяца. Можно купить и наслаждаться новой техникой сейчас, а платить потом.

Полина Коровко (администратор магазина «МИР»): Рассрочка без переплат позволяет не откладывать покупки, выбрать ту технику на покупку которой вы раньше не решались. Например, LED телевизор Samsung с качественным изображением и идеальным звуком, диагональю 32 дюйма вы сможете приобрести уже сейчас. А платить начнете в октябре всего 700 рублей в месяц.

Такие условия рассрочки интересны большинству покупателей. Но мы привыкли искать подводные камни, ведь банки и магазины коммерческие организации.

Полина Коровко (администратор магазина «МИР»): Мы работаем с банками партнерами много лет, поэтому они готовы предоставить нашим покупателям такой уникальный продукт, как рассрочка «0-0-24». Магазин в свою очередь предоставляет покупателю специальную скидку, которая полностью покрывает проценты по рассрочке. Иными словами: магазин оплачивает банку проценты за покупателя. Такой вариант удобен всем: банк получает новых клиентов, магазина больше продаж. А покупатель приобретает товар по той цене, которую видит на ценнике, и не переплачивает ни копейки. Никаких подводных камней!

Дополнительных комиссий и скрытых платежей от банка при оформлении рассрочки «0-0-24» - нет. Все дополнительные платные услуги банка, такие как страховка, оформляются только по вашему желанию. Чтобы убедиться в прозрачности условий – Вы можете заранее посмотреть договор в магазине «Мир».

Полина Коровко (администратор магазина «МИР»): Копить на желаемую вещь в наши дни опасно. Постоянные экономические изменения, инфляция, могут обесценить накопления. Покупая товар в рассрочку 0 0 24, вы получаете товар по фиксированной цене, которая не изменится, чтобы не происходило. И радость от использования тоже получаете сразу, а не ждете долгое время.

Успейте воспользоваться рассрочкой «0-0-24» в магазинах Мир. Купить сегодня или откладывать покупку до «лучших времен» – решать вам. Главное помните – приобретать в рассрочку выгодно, если знать где и подходить к этому вопросу грамотно!