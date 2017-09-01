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01.09.2017 18:30
Жалобы на шум: подростки за стеной, "Мелодия" и певцы под окнами
В полицию регулярно поступают сообщения о нарушении режима тишины в вечернее и ночное время.
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Выехав по одному из обращений, полицейские установили, что источником шума явилась компания несовершеннолетних, которая арендовала квартиру и устроила там "вписку". На них были составлены соответствующие протоколы, а также проведена беседа с их родителями.

Жители домов близ кафе "Мелодия" вновь обращаются в полицию с жалобами. Представитель кафе был опрошен, а материалы направлены на рассмотрение в городскую администрацию.

Жильцы дома №5 по улице 60 лет Октября заявили о группе молодежи, которая ночью распивает и распевает песни. Устному предупреждению участкового граждане не вняли - более того, набросились на него с кулаками. В результате сотрудниками полиции была применена физическая сила для задержания этой группы лиц. Их задержали и доставили в полицию: параллельно задержанные заявили, что их били при помещении в изолятор. С камер наблюдения были сняты записи, которые направились в контролирующие органы. Никаких избиений и применения силы к задержанным на кадрах зафиксировано не было, поэтому задержанным грозит разбирательство за ложный донос.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (2)

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  • лол
    01.09.2017, 18:36:53
    0
    кек
  • Страна
    01.09.2017, 18:44:48
    0
    Алкоголиков и тунеядцев
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  • лол , 01.09.17, 18:36
    кек
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