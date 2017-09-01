Усинск встретил День знаний

Сегодня подошли к своему завершению самые продолжительные каникулы, и Усинск украсили нарядные букеты и счастливые улыбки первоклашек.

По традиции 1 сентября во всех школах прошли торжественные линейки и прозвучали первые звонки, сообщает пресс-служба мэрии.

В этом году за парты в 17 общеобразовательных учреждениях городского округа Усинск сели 5949 школьников, из них 685 – первоклассники.

Именно эти малыши сегодня шагнули в новую взрослую жизнь, а для опытных школьников наступил еще один ответственный год, полный надежд и ожиданий.

С этим знаменательным днем учеников поздравили руководство муниципалитета, представители градообразующих предприятий Усинска, а также почетный гость - Владыка Воркутинский и Усинский Иоанн.

Прозвучало множество напутствий и пожеланий: всем ученикам и учителям - трудолюбия, взаимного терпения и успешного учебного года полного новых знаний, впечатлений и радостных встреч.

В День знаний все маленькие усинцы, впервые перешагнувшие порог школы, получили подарки от социальных партнеров, администрации МО ГО «Усинск» и Правительства Республики Коми.

Завершился День знаний повсеместно в духе школьных традиций: первый в новом учебном году школьный звонок дали первоклассники на плечах будущих выпускников.