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01.09.2017 20:32
Усинск встретил День знаний
Сегодня подошли к своему завершению самые продолжительные каникулы, и Усинск украсили нарядные букеты и счастливые улыбки первоклашек.
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По традиции 1 сентября во всех школах прошли торжественные линейки и прозвучали первые звонки, сообщает пресс-служба мэрии.

В этом году за парты в 17 общеобразовательных учреждениях городского округа Усинск сели 5949 школьников, из них 685 – первоклассники.

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Именно эти малыши сегодня шагнули в новую взрослую жизнь, а для опытных школьников наступил еще один ответственный год, полный надежд и ожиданий.

С этим знаменательным днем учеников поздравили руководство муниципалитета, представители градообразующих предприятий Усинска, а также почетный гость - Владыка Воркутинский и Усинский Иоанн.

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Прозвучало множество напутствий и пожеланий: всем ученикам и учителям - трудолюбия, взаимного терпения и успешного учебного года полного новых знаний, впечатлений и радостных встреч.

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В День знаний все маленькие усинцы, впервые перешагнувшие порог школы, получили подарки от социальных партнеров, администрации МО ГО «Усинск» и Правительства Республики Коми.

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Завершился День знаний повсеместно в духе школьных традиций: первый в новом учебном году школьный звонок дали первоклассники на плечах будущих выпускников.

Комментарии (1)

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  • Олег
    01.09.2017, 23:22:03
    -1
    Торжественные линейки были!
    Но только не у нас и не для нас, а в телевизоре! И лица в телевизоре были все знакомые. Пиар и стыдоба!!! А линейку могли бы и сделать, простояли как дурочки! Цветы подарили любимым учителям наши дети., и ничего больше. Никому ничего не надо! Как, будто не в нашей стране будут здавать ЕГ и как будто не наши люди, ЕГ ПРИДУМАЛИ! Жалко наших детей! Дай им сил вырости и поднять нашу большую и могучую страну, чтобы небыло стыдно и было действительно, единство и богатство наций и НАРОДА. А не отдельных лиц которые мечтают жить где нибудь, но только не здесь и всем им с...ь с большой колокольни на всех и все.
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