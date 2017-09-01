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01.09.2017 21:45
Усинск открыл череду праздничных мероприятий ярким концертом
Усинск уже сегодня - 1 сентября 2017 года, встречает День города и День нефтяной и газовой промышленности праздничным концертом.
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Состоялся он по доброй традиции в Усинском дворце культуры, информирует пресс-служба мэрии города.

Своим рождением Усинск обязан открытию нефтяных месторождений во времена комсомольского прошлого, поэтому День города и День работников нефтегазовой промышленности неразрывно связаны между собой. В этой связи в фойе дворца расположилась выставка «Это наша с тобой биография». Каждый из гостей мог окунуться в прошлое города.

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Во время торжественной части концерта прозвучало много добрых слов благодарности в адрес усинцев от руководства муниципалитета и представителей градообразующих предприятий. А самым достойным из них были вручены заслуженные награды и почётные грамоты.

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С Днём города и Днём нефтяника гостей поздравили творческие коллективы дворца культуры, которые украсили вечер своими выступлениями.

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В завершение всех горожан пригласили на предстоящие праздничные мероприятия, посвященные Дню города и Дню нефтяника, которые пройдут 2 сентября и 4 сентября.

Комментарии (6)

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  • -\
    01.09.2017, 21:52:20
    2
    Концерт был высочайшего уровня. До слёз
    Спасибо
  • Северная нефть
    01.09.2017, 22:01:06
    -6
    Праздник
    Точно такой же концерт был 31 августа только для работников Северной нефти,но так как сайт Усинск Онлайн это лукойловский поэтому освещают только 1 сентября
    • Але
      01.09.2017, 23:14:43
      -1
      Але, ты тут впервые? СН еще не успела пресс релиз просто написать. Тут много инфы размещает СН.
  • Алла
    01.09.2017, 22:42:49
    -3
    Концерт на самом деле был хороший! Немного покоробило, что ведущий ушёл со сцены махнув рукой и не дождавшись окончания аплодисментов.
    • Ведущий
      01.09.2017, 22:47:10
      2
      У меня коньяк стыл, как вы не понимаете.
  • Ольга
    01.09.2017, 23:11:57
    0
    Точно такой же концерт не мог быть 31 августа потому что старожилы на сцену не выходили 31 августа
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