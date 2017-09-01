Усинск открыл череду праздничных мероприятий ярким концертом

Усинск уже сегодня - 1 сентября 2017 года, встречает День города и День нефтяной и газовой промышленности праздничным концертом.

Состоялся он по доброй традиции в Усинском дворце культуры, информирует пресс-служба мэрии города.

Своим рождением Усинск обязан открытию нефтяных месторождений во времена комсомольского прошлого, поэтому День города и День работников нефтегазовой промышленности неразрывно связаны между собой. В этой связи в фойе дворца расположилась выставка «Это наша с тобой биография». Каждый из гостей мог окунуться в прошлое города.

Во время торжественной части концерта прозвучало много добрых слов благодарности в адрес усинцев от руководства муниципалитета и представителей градообразующих предприятий. А самым достойным из них были вручены заслуженные награды и почётные грамоты.

С Днём города и Днём нефтяника гостей поздравили творческие коллективы дворца культуры, которые украсили вечер своими выступлениями.

В завершение всех горожан пригласили на предстоящие праздничные мероприятия, посвященные Дню города и Дню нефтяника, которые пройдут 2 сентября и 4 сентября.