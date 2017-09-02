Первоклашкам вручили подарки от нефтяников ЛУКОЙЛ-Коми

В День знаний все первоклассники городского округа «Усинск» и Усть-Цилемского района получили в подарок от ЛУКОЙЛ-Коми настольные развивающие игры «Нефтяная вертикаль», книжки-раскраски, специально выпущенные к Году экологии, и карандаши.

С инициативой преподнести приятный сюрприз мальчишкам и девчонкам выступил генеральный директор ЛУКОЙЛ-Коми, депутат Государственного совета Коми Александр Лейфрид.

Накануне 1 сентября около 900 комплектов подарков развезли во все городские и сельские школы муниципальных образований. В День знаний представители ЛУКОЙЛ-Коми приняли участие в школьных линейках, на которых поздравили учителей и их воспитанников от имени Александра Лейфрида.

– Ребята, сегодня вы отправляетесь в поход за знаниями, – обратился к первоклассникам усинской школы №1 депутат Совета городского округа «Усинск», начальник планово-экономического управления ЛУКОЙЛ-Коми Андрей Богатюк. – Поэтому подарки придутся кстати. Они откроют для вас много нового. Эта интересная игра познакомит вас с профессией нефтяника, а книжка-раскраска поможет больше узнать о нашем удивительном крае и о том, какие важные вопросы надо решать для защиты северной природы.

После торжественной части праздника, уже за партами, ребятишки с любопытством изучали яркие игры и увлеченно путешествовали по страницам раскраски вместе с ее главными героями – медведем Тиманом Печорычем и Нефтяной Капелькой.

– Вот это сюрприз! – не скрывает радости первоклассница Катя Богданова, с любопытством рассматривая красочную коробку. – Уже не терпится поиграть!

– Дети довольны! – добавляет мама девочки Ольга. – Очень полезные подарки. Игры помогают ребятишкам подружиться. А благодаря раскраске они почувствуют себя художниками, которые делают наш край наряднее и красивее.