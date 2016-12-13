Усинские автомобилисты помогли конному клубу «Кавалькада»

На страницах группы «Кавалькада» в соцсети «Вконтакте» появилась следующая запись: «Просим о помощи, заранее благодарим! Стоят морозы, у нас нет опилок – лошади замерзают! Лошади в Усинске нужны, они необходимы! За неполных девять лет своего существования мы не раз стояли на краю, теперь оказались в пропасти – в городе свернулись все столярки! Мы умираем от холода и очень просим о тепле, кони дрожат от морозов, стоят в денниках на голых, льдом покрытых полах! Нам необходимы опилки в крупных объёмах – кубами, мы их покупаем либо – в обмен на органику».
Среди неравнодушных к судьбам коняшкам оказались автомобилисты Усинска. Инициативная группа, недолго думая, кинула клич в своём сообществе. Обычно в этой группе звучат призывы о помощи друг другу. Как говорится, с миру – по нитке, голому – рубаха. Вот и стали думать владельцы железных коней, как помощь коням настоящим.
Автомобилистам удалось договориться с одной из местных строительных компаний, руководство которой выделило сразу 20 мешков опилок. В планах – еще несколько мешков, но уже с другого предприятия.
Владельцы «железных коней» договорились взять под опеку клуб «Кавалькада» и снабжать его всем необходимым, сообщает издание «Усинская новь».
(с) Алиса Козлова (Комсомольская правда)
А ещё, все наверное слышали, что в Колве коровники "национализировали". заготовкой сена, никто не занимался, и теперь им "самим мало". На сторону не продают. :-(
Так что если кто хочет, то можете подвозить туда комбикорма (в "Гулливере" продают), картошку, моркву... Ну у кого че есть с дачного участка, и не жалко. :-)
В замен, слышали, дадут ... навоз (конский-то он покруче, чем другие, огурцы на нем и помидоры, ядерными становятся))).
(слышал краем уха, о проблемах)
Собак нет? Отдадут за просто так опилки?
К администрации города, все вопросы.
Я объяснил, почему "Кавалькада" пролетела. И предложил помочь. =)
Между строк, чего прочел?
"Вам шашечки, или ехать!?"