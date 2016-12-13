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13.12.2016 17:08
Усинские автомобилисты помогли конному клубу «Кавалькада»
В Усинске руководители конного клуба «Кавалькада» бросили клич о помощи: в конюшне заканчивались запасы опилок, и в морозы лошади в загонах стояли прямо на обледенелом полу. Животным грозили обморожения.
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фото: vk.com/kavalkadausinsk

На страницах группы «Кавалькада» в соцсети «Вконтакте» появилась следующая запись: «Просим о помощи, заранее благодарим! Стоят морозы, у нас нет опилок – лошади замерзают! Лошади в Усинске нужны, они необходимы! За неполных девять лет своего существования мы не раз стояли на краю, теперь оказались в пропасти – в городе свернулись все столярки! Мы умираем от холода и очень просим о тепле, кони дрожат от морозов, стоят в денниках на голых, льдом покрытых полах! Нам необходимы опилки в крупных объёмах – кубами, мы их покупаем либо – в обмен на органику».

Среди неравнодушных к судьбам коняшкам оказались автомобилисты Усинска. Инициативная группа, недолго думая, кинула клич в своём сообществе. Обычно в этой группе звучат призывы о помощи друг другу. Как говорится, с миру – по нитке, голому – рубаха. Вот и стали думать владельцы железных коней, как помощь коням настоящим.

Автомобилистам удалось договориться с одной из местных строительных компаний, руководство которой выделило сразу 20 мешков опилок. В планах – еще несколько мешков, но уже с другого предприятия.

Владельцы «железных коней» договорились взять под опеку клуб «Кавалькада» и снабжать его всем необходимым, сообщает издание «Усинская новь».

(с) Алиса Козлова (Комсомольская правда)

Комментарии (16)

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  • )))))
    12.12.2016, 23:12:45
    29
    Молодцы конечно те,кто откликнулся....но почему об опилках вспомнили зимой????Сани нужно готовить летом ((((
  • хосподя
    13.12.2016, 17:14:13
    3
    старая новость. По моему уже недели три, как помогли...
  • да
    13.12.2016, 17:15:12
    17
    не в обиду, конечно, Кавалькаде, но почему то они все время не готовы к зиме. То сена нет, то комбикормов. То теперь опилок....
  • Петя
    13.12.2016, 17:17:06
    1
    Инга Витальевна, хватит мучить лошадок! Зачем развели целое стадо лошадей???
    • Для Пети
      13.12.2016, 18:21:15
      4
      А ты для чего родился?
  • П4ёла
    13.12.2016, 17:18:36
    23
    Молодцы, ребята! Всегда радуюсь, когда находятся отзывчивые на чужую беду люди и помогают от чистого сердца. Но всё же, согласна с комментарием выше: почему владельцы "Кавалькады" не озаботились наличием опилок на зиму летом?!
    • father
      13.12.2016, 19:53:30
      8
      Объясняю: Потому что раньше, рядом было предприятие, у которых было много опилок. Сейчас этого предпринимателя (или кто там был), там нет...
      А ещё, все наверное слышали, что в Колве коровники "национализировали". заготовкой сена, никто не занимался, и теперь им "самим мало". На сторону не продают. :-(
      Так что если кто хочет, то можете подвозить туда комбикорма (в "Гулливере" продают), картошку, моркву... Ну у кого че есть с дачного участка, и не жалко. :-)
      В замен, слышали, дадут ... навоз (конский-то он покруче, чем другие, огурцы на нем и помидоры, ядерными становятся))).
      (слышал краем уха, о проблемах)
  • Обыватель
    13.12.2016, 20:03:19
    6
    СНОСИТСЯ ЗДАНИЕ -КОНТОРА "ГАРАНТ ЭНЭРГОСЕРВИЗ" УЛ.АВТОЗАВОДСКАЯ 9/1...ОПИЛОК МНОГО,УТЕПЛИТЕЛЬ ЧЕРДАКА.ОПИЛКИ СУХИЕ... ИМЕЕТСЯ СТОЛЯРКА
    • father
      13.12.2016, 20:29:19
      5
      Вот. Это дельная информация. Туда подъезд свободен?
      Собак нет? Отдадут за просто так опилки?
    • Любопытно
      13.12.2016, 23:42:58
      1
      Обывателю
      СМК ГЭС перестало существовать?
  • ФАЗЕРУ
    13.12.2016, 20:11:22
    2
    Смеется тот ,кто смеется последний...Дайте возможность работать людям ...будет в городе свое молоко...своим же детям ,натуральное - не "большая кружка".Помогать же запасать сено или хвою,ветки березняка... стоит вспомнить опыт советских времен,выезжали и заготавливали.к стати для многих горожан в выходной день был прекрасный отдых...ведь горожане заинтересованные чтобы ферма была,не просто была ,а работала.Помощь нужна селу,а вы последнее готовые уничтожить.
    • father
      13.12.2016, 20:19:27
      7
      Я, че ли национализировал!?
      К администрации города, все вопросы.
      Я объяснил, почему "Кавалькада" пролетела. И предложил помочь. =)
      Между строк, чего прочел?
  • Конюх
    14.12.2016, 9:09:20
    -2
    У нас как всегда получается-ждем до последнего А разве нельзя было об опилках и прочем подумать летом?Ведь зима то длится не один месяц,да и погода непредсказуема.Хозяйке минус в работе-организация работы хромает
  • фазеру
    14.12.2016, 16:52:57
    1
    Подъезд хороший...опилки отдадут...еще плюс со столярки...Просто,под лежачий камень -вода не бежит...Как есть хорошая фраза из рекламы :"шевелите шароварами!" Скотинку жалко...не хозяйку ,надо быть более коммуникабельной.
  • Лилит
    14.12.2016, 19:36:15
    1
    А Алиса Козлова не хочет указать, что практически слово в слово списала статью? Даже цитата-призыв взята из УН, а не из группы в соцсети...
    • father
      14.12.2016, 22:13:47
      1
      Примазывается к чужой славе, да? =)
      "Вам шашечки, или ехать!?"
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