Усинские автомобилисты помогли конному клубу «Кавалькада»

В Усинске руководители конного клуба «Кавалькада» бросили клич о помощи: в конюшне заканчивались запасы опилок, и в морозы лошади в загонах стояли прямо на обледенелом полу. Животным грозили обморожения.

фото: vk.com/kavalkadausinsk

На страницах группы «Кавалькада» в соцсети «Вконтакте» появилась следующая запись: «Просим о помощи, заранее благодарим! Стоят морозы, у нас нет опилок – лошади замерзают! Лошади в Усинске нужны, они необходимы! За неполных девять лет своего существования мы не раз стояли на краю, теперь оказались в пропасти – в городе свернулись все столярки! Мы умираем от холода и очень просим о тепле, кони дрожат от морозов, стоят в денниках на голых, льдом покрытых полах! Нам необходимы опилки в крупных объёмах – кубами, мы их покупаем либо – в обмен на органику».

Среди неравнодушных к судьбам коняшкам оказались автомобилисты Усинска. Инициативная группа, недолго думая, кинула клич в своём сообществе. Обычно в этой группе звучат призывы о помощи друг другу. Как говорится, с миру – по нитке, голому – рубаха. Вот и стали думать владельцы железных коней, как помощь коням настоящим.

Автомобилистам удалось договориться с одной из местных строительных компаний, руководство которой выделило сразу 20 мешков опилок. В планах – еще несколько мешков, но уже с другого предприятия.

Владельцы «железных коней» договорились взять под опеку клуб «Кавалькада» и снабжать его всем необходимым, сообщает издание «Усинская новь».

(с) Алиса Козлова (Комсомольская правда)